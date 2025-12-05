Il mondo FQ

Milano-Cortina, la fiamma olimpica arriva al Quirinale accolta da Mattarella. La tedofora Paolini: “Un privilegio”

di F. Q.
La fiamma olimpica che “illuminerà” i Giochi di Milano Cortina ha raggiunto il Quirinale. Ad accoglierla il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Partito nella mattina del 4 dicembre da Atene – dove c’è stato il primo passaggio di consegne nelle mani di Giovanni Malagò (Fondazione Milano-Cortina 2026) e degli atleti Jasmine Paolini e Filippo Ganna – il fuoco olimpico è stato trasportato con una lanterna ad olio a bordo di un volo Ita.

A consegnare la lanterna al presidente è stata la tedofora Paolini che, uscendo dal Quirinale, ha detto di esseri sentita “fortunata”. “Portare la torcia è stato un onore, mi sono sentita fortunata perché è un privilegio”.

“Mattarella? Mi ha fatto l’in bocca al lupo, ha voluto sapere i programmi e poi ci vedremo in futuro per la Coppa Davis e la BJK vinta”, ha proseguito.

