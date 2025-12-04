La cerimonia di accensione si è svolta lo scorso 26 novembre, quando la torcia era stata affidata tra le mani di Petros Gkaidatzis e dell’italiana Stefania Belmondo. Tra i protagonisti del percorso anche un’altra leggenda dello sport italiano, Armin Zoeggeler. Nella mattinata di oggi, 4 dicembre, è iniziata invece la cerimonia di consegna da Atene all’Italia, con gli italiani Jasmine Paolini e Filippo Ganna che hanno completato l’ultima parte della staffetta.

“Milano-Cortina è la prima edizione dei Giochi assegnata a più di una città e sarà ospitata da diverse regioni e culture unite dalla loro passione e dalle loro profonde radici negli sport invernali”, aveva dichiarato Giovanni Malagò. “È incredibile, mi sento onorata, è un’emozione grandissima e mi sto godendo questa giornata”, ha invece spiegato Jasmine Paolini parlando con i giornalisti all’aeroporto di Fiumicino subito dopo l’arrivo in Italia. “Che messaggio porta la fiamma? Impegno, passione e pace, spero porti tutto ciò in tutta Italia”, ha aggiunto la tennista azzurra.

La mattina del 5 dicembre si svolgerà una celebrazione ufficiale in Piazza del Quirinale, con l’accensione di un braciere celebrativo della staffetta della torcia olimpica da parte del Presidente Mattarella e la presenza delle Frecce Tricolori. Il braciere celebrativo rimarrà poi acceso per tutta la giornata. Il percorso italiano della fiamma olimpica comincerà ufficialmente il 6 dicembre ed è stata chiamato “Il Grande Viaggio” dal Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026. Un viaggio in cui la fiamma olimpica in 63 giorni percorrerà 12.000 chilometri, toccando tutte le 20 regioni e le 110 province, passando da 60 siti patrimonio mondiale dell’UNESCO, per culminare a Milano con la Cerimonia di Apertura del 6 febbraio 2026.