Milano-Cortina 2026, oggi si accende la fiamma olimpica: come funziona il rito e il viaggio della torcia dalla Grecia all’Italia
Mancano 71 giorni alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, ma l’evento è già entrato nel vivo con l’accensione della fiamma olimpica oggi – 25 novembre – in Grecia, a Olimpia appunto, patria dei Giochi e prima tappa di un lungo tragitto che porterà la fiamma in Italia fino a Milano il prossimo 6 febbraio.
Come si accende il fuoco olimpico
La cerimonia di accensione si svolge appunto a Olimpia, antica città vicino alla costa ionica dove sono nate le Olimpiadi e che, dopo secoli, ospita ancora il rito simbolico. Il comitato organizzatore ha però deciso di spostare la cerimonia all’interno del Museo Archeologico per le avverse condizioni meteo. La fiamma sarà accesa da una “sacerdotessa” – un’attrice – che sarà Mary Mina che verrà accompagnata da un gruppo di quarantacinque fra ragazzi e ragazze incaricati di uno spettacolo.
Sempre secondo delle regole che risalgono quasi a tremila anni fa, il fuoco viene acceso facendo convergere i raggi del sole dentro uno specchio parabolico concavo. Se il meteo non dovesse permetterlo, ci sarà il “fuoco di riserva”, già acceso qualche giorno prima della cerimonia.
Il compito di dare il via alla staffetta della fiamma olimpica è tradizionalmente affidato a un atleta greco e, per l’occasione, era stato AJ Ginnis, ma lo sciatore si è infortunato e ha ceduto il testimone al canottiere Petros Gaidatzis, bronzo alle Olimpiadi Estive di Parigi 2024 nel 2 di coppia pesi leggeri.
I primi teodofori italiani e il percorso in Italia
Poco dopo la cerimonia di Olimpia, la torcia passerà in “mani italiane”: Armin Zöggeler e Stefania Belmondo. Il commissario tecnico della Nazionale di slittino (oro Salt Lake City 2002 e Torino 2006) e la campionessa di sci di fondo (a segno ad Albertville 1992 e Salt Lake City 2002) percorreranno un piccolo tratto della staffetta olimpica, avvicinandosi all’Italia. I due rappresentano anche un ponte ideale tra gli ultimi Giochi italiani, quelli di Torino 2006, e le Olimpiadi del 2026, che dopo vent’anni torneranno in Italia.
L’approdo della torcia olimpica in Italia è previsto per giovedì 4 dicembre a Roma: alle 18 di quel giorno raggiungerà il Quirinale per una cerimonia con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La torcia ripartirà quindi ufficialmente alle 11 di venerdì 5 dicembre per un percorso di 12mila chilometri attraverso 110 province e oltre 300 comuni. Il 6 febbraio arriverà a Milano per la Cerimonia d’Apertura dei Giochi.
Con il passaggio della Fiamma in ogni regione italiana, tutti i cittadini avranno l’opportunità di partecipare alla grande emozione di Milano-Cortina 2026 e di condividere i valori Olimpici e sportivi attraverso un grande momento collettivo.
Ogni giornata inizierà alle 7.30 con la partenza del convoglio, e si chiuderà intorno alle 19.30 con l’accensione del braciere nella città ospitante: un momento di festa che celebrerà il legame tra sport, territori e comunità. Il percorso attraverserà luoghi iconici come il Colosseo, la Fontana di Trevi, il Duomo di Milano e il Canal Grande di Venezia, ma anche realtà che hanno saputo trasformare la propria storia in forza e rinascita, come Amatrice e il quartiere Scampia. Girerà da Aosta ad Agrigento, toccando tutte le province italiane. Dopo il Lazio toccherà Umbria e Toscana, prima di arrivare nelle isole tra il 13 e il 18 dicembre, prima in Sardegna e poi in Sicilia. Di seguito tutte le tappe:
- Tappa 1
Roma 6 dicembre 2025
- Tappa 2
Viterbo
7 dicembre 2025
- Tappa 3
Terni
8 dicembre 2025
- Tappa 4
Perugia
9 dicembre 2025
- Tappa 5
Siena
10 dicembre 2025
- Tappa 6
Firenze
11 dicembre 2025
- Tappa 7
Livorno
12 dicembre 2025
- Tappa 8
Nuoro
13 dicembre 2025
- Tappa 9
Cagliari
14 dicembre 2025
- Tappa 10
Palermo
15 dicembre 2025
- Tappa 11
Agrigento
16 dicembre 2025
- Tappa 12
Siracusa
17 dicembre 2025
- Tappa 13
Catania
18 dicembre 2025
- Tappa 14
Reggio Calabria
19 dicembre 2025
- Tappa 15
Catanzaro
20 dicembre 2025
- Tappa 16
Salerno
21 dicembre 2025
- Tappa 17
Pompei
22 dicembre 2025
- Tappa 18
Napoli
23 dicembre 2025
- Tappa 19
Latina
26 dicembre 2025
- Tappa 20
Benevento
27 dicembre 2025
- Tappa 21
Potenza
28 dicembre 2025
- Tappa 22
Taranto
29 dicembre 2025
- Tappa 23
Lecce
30 dicembre 2025
- Tappa 24
Bari
31 dicembre 2025
- Tappa 25
Campobasso
1 gennaio 2026
- Tappa 26
Pescara
2 gennaio 2026
- Tappa 27
L’Aquila
3 gennaio 2026
- Tappa 28
Ancona
4 gennaio 2026
- Tappa 29
Rimini
5 gennaio 2026
- Tappa 30
Bologna
6 gennaio 2026
- Tappa 31
Ferrara
7 gennaio 2026
- Tappa 32
Parma
8 gennaio 2026
- Tappa 33
Genova
9 gennaio 2026
- Tappa 34
Cuneo
10 gennaio 2026
- Tappa 35
Torino
11 gennaio 2026
- Tappa 36
Aosta
12 gennaio 2026
- Tappa 37
Novara
13 gennaio 2026
- Tappa 38
Varese
14 gennaio 2026
- Tappa 39
Pavia
15 gennaio 2026
- Tappa 40
Piacenza
16 gennaio 2026
- Tappa 41
Brescia
17 gennaio 2026
- Tappa 42
Verona
18 gennaio 2026
- Tappa 43
Mantova
19 gennaio 2026
- Tappa 44
Vicenza
20 gennaio 2026
- Tappa 45
Padova
21 gennaio 2026
- Tappa 46
Venezia
22 gennaio 2026
- Tappa 47
Trieste
23 gennaio 2026
- Tappa 48
Udine
24 gennaio 2026
- Tappa 49
Belluno
25 gennaio 2026
- Tappa 50
Cortina d’Ampezzo
26 gennaio 2026
- Tappa 51
Bolzano
27 gennaio 2026
- Tappa 52
Cavalese
28 gennaio 2026
- Tappa 53
Trento
29 gennaio 2026
- Tappa 54
Livigno
30 gennaio 2026
- Tappa 55
Sondrio
31 gennaio 2026
- Tappa 56
Lecco
1 febbraio 2026
- Tappa 57
Bergamo
2 febbraio 2026
- Tappa 58
Como
3 febbraio 2026
- Tappa 59
Monza
4 febbraio 2026
- Tappa 60
Milano
5 febbraio 2026