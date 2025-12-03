Il mondo FQ

Il sindaco San Mauro Cilento devolve l’indennità per finanziare la mensa dei bambini

di Redazione Cronaca
Salerno - Il provvedimento, entrato in vigore il 17 novembre, coprirà i pasti degli alunni fino al 12 giugno con i soldi messi a disposizione dal primo cittadino Carlo Pisacane
A San Mauro Cilento (Salerno) la mensa scolastica per i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria sarà gratuita per tutto l’anno. Lo ha deciso il sindaco Carlo Pisacane, che ha scelto di destinare la propria indennità da amministratore al finanziamento del servizio, consentendo di azzerare i costi per le famiglie. Sull’account Facebook dell’amministrazione è stato postato l’articolo della tv Rete 7 – Canale 99.

Il provvedimento, entrato in vigore il 17 novembre, coprirà i pasti degli alunni fino al 12 giugno. L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescente difficoltà economica per molti nuclei familiari, aggravata dai rincari e dalle spese scolastiche, e punta a garantire un sostegno diretto ai genitori, in particolare a quelli con più figli. L’intenzione dell’amministrazione è di aiutare i cittadini in difficoltà.

Un’iniziativa a costo zero per le famiglie è anche il trasporto scolastico, interamente finanziato con fondi comunali. L’amministrazione rivendica così una doppia misura di welfare locale, pensata per alleggerire il bilancio domestico e assicurare ai bambini servizi essenziali senza oneri aggiuntivi in tempi in cui molto spesso è capitato di leggere di amministrazioni che non servivano il pranzo ai piccoli le cui famiglie non avevano pagato la retta.

Secondo il Comune, la scelta di utilizzare l’indennità del sindaco per sostenere la mensa rappresenta un gesto di solidarietà e un investimento sul futuro della comunità. Una linea d’azione che punta a rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini in un territorio dove il sostegno sociale passa spesso per iniziative mirate e di prossimità.

