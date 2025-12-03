“Non ci sono le condizioni“. A Firenze salta la concessione della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. La Commissione Pace di Palazzo Vecchio, presieduta da Stefania Collesei (Pd), ha scelto di rinviare il voto sulla risoluzione proposta da Dmitrij Palagi (Sinistra Pc) dal titolo ‘Solidarietà e cittadinanza onoraria a Francesca Albanesè, relatrice speciale dell’Onu. A sentire Collesei, “in questo momento non ci sono le condizioni per la cittadinanza onoraria, non ci sono i numeri in Consiglio comunale – ha spiegato – C’è una presa di posizione forte della sindaca Funaro. Quello che io cerco di riaffermare è il contenuto principale dell’atto, vogliamo che vengano riconosciuti i contenuti del report che Albanese ha fatto per l’Onu”.

La relatrice speciale delle Nazioni Unite, quindi, non avrà la cittadinanza onoraria del capoluogo toscano, anche perché la stessa Collesei ha anticipato alcuni emendamenti (che saranno discussi nella seduta successiva) e si pensa ad un riconoscimento per il lavoro fatto da Albanese. “Che tipo di riconoscimento? È ancora da verificare – ha risposto l’esponente del Pd – Se si intende un riconoscimento ufficiale come un Leone d’oro, nell’emendamento questo non c’è. Ma c’è il riconoscimento del proprio lavoro: fare ad esempio un convegno in Palazzo Vecchio sui report è il riconoscimento del proprio lavoro”.

“Si deve lavorare per trovare una concretezza del riconoscimento – ha spiegato Caterina Arciprete di Avs-Ecolò – Il riconoscimento anche a Francesca Albanese e non solo al suo rapporto è quello su cui ci dobbiamo lavorare. Ben venga un convegno ma non è sufficiente, bisogna lavorare nella maggioranza per fare un passo in più”. Secondo Palagi “c’è una responsabilità politica della sindaca che ha scelto, lunedì, di anticipare la discussione senza permettere di spiegare le nostre argomentazioni. Per noi è imprescindibile che ci sia una riconoscimento a Albanese che faccia capire che lei è la benvenuta in questa città. Do per scontato che la prossima settimana ci sarà una aggiornamento della discussione”, ha concluso Palagi.