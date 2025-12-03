Il mondo FQ

Blitz di Extinction Rebellion alla fiera dell’Aerospace di Torino: attivisti arrampicati e incatenati davanti all’ingresso

Appeso striscione: "Qui si finanziano guerra e crisi climatica"
Questa mattina gli attivisti di Extinction Rebellion hanno bloccato l’ingresso dell’Aerospace and Defence Meeting all’Oval Lingotto. Una trentina di persone si sono incatenate ai cancelli, mentre in tre sono riuscite ad arrampicarsi su una struttura del palazzo della Regione Piemonte. Lo slogan più volte ripetuto e mostrato è: “Difendere la Terra, non i confini”. Il movimento, infatti, denuncia “il coinvolgimento di aziende come Leonardo, Thales, Avio nei conflitti globali. E stigmatizza le profonde responsabilità del governo e della Regione nel sostenere un settore che causa vittime e accelera il collasso climatico”.

