Bimbo di un anno morto in un asilo nido di Parma. Indagini in corso per stabilire le cause

Il piccolo avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio durante il riposo pomeridiano
Un bimbo di circa un anno è morto, nel pomeriggio, in un asilo nido di Parma. Il piccolo avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio durante il riposo pomeridiano. Dopo i primi tentativi di rianimarlo, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale dove è stato constatato il decesso. Sul caso sono in corso indagini per comprendere i contorni della vicenda.

“Siamo sconvolti da quanto accaduto. Una giovane vita spezzata così d’improvviso spezza il cuore e lascia senza parole. Ci stringiamo intorno alla famiglia in questo momento di dolore enorme e siamo vicini al personale del nido e alle famiglie del Brucoverde” ha dichiarato Michele Guerra, sindaco di Parma. “È un dolore enorme per la nostra comunità. Ci stringiamo alla famiglia” ha dichiarato Caterina Bonetti, assessora ai Servizi educativi del Comune.

