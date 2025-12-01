Il colpo messo a segno intorno alle 6.30 in una galleria della A2 tra Bagnara e Scilla. I banditi hanno incendiato mezzi e cosparso l'asfalto di chiodi a tre punte

Colpo grosso in provincia di Reggio Calabria. Sarebbe di circa 2 milioni di euro il bottino sottratto da alcuni banditi durante una rapina a un furgone portavalori messo a segno lungo l’autostrada A2 tra Scilla e Bagnara.

Con una tecnica ormai consolidata, usata soprattutto da criminali foggiani e sardi, l’assalto al mezzo della società Sicurtransport – avvenuto intorno alle 6.30 – è stato facilitato dall’incendio di due auto per bloccare il traffico lungo la carreggiata e i rapinatori avrebbero esploso colpi di arma da fuoco, cospargendo anche l’asfalto di chiodi a tre punte per impedire qualsiasi possibilità di fuga al portavalori.

Il colpo è stato eseguito all’interno di una galleria, dove la visibilità è ridotta, della A2 del Mediterraneo in direzione nord. Sul luogo dell’incidente le squadre Anas e le forze dell’ordine per gestire la viabilità. Presenti anche i vigili del fuoco per spegnere le fiamme delle auto utilizzate come blocco.