Roast beef congelato e scaduto venduto come fresco? Report torna all’interno del macello del Mantovano – Video
Report, il programma di Sigfrido Ranucci, torna in onda stasera, domenica 30 novembre, con una nuova puntata dell’inchiesta dedicata all’industria alimentare.
La trasmissione d’inchiesta è riuscita a raccogliere altre immagini che confermerebbero quanto accade dentro il macello Bervini di Pietole, in provincia di Mantova: carne congelata e scaduta rimessa in vendita “come fresca”.
Giulia Innocenzi dopo la prima parte dell’inchiesta “Non si butta via niente” torna quindi a parlare della pratica scorretta (e pericolosa) rivelata da un insider dell’azienda leader nel settore della lavorazione delle carni estere che fattura circa 200 milioni l’anno.
In un giorno di lavorazione in cui venivano lavorate partite di roast beef congelato, le etichette intercettate riportavano tutte la stessa dicitura: “roast beef fresco”. La carne congelata scaduta è stata venduta come fresca?
Questa sera il servizio di @giuliainnocenzi #Rai3 pic.twitter.com/mexrzURtxa
— Report (@reportrai3) November 30, 2025
Addirittura in una confezione, secondo il racconto di Report, la carne viene etichettata come italiana, quando in realtà da quanto risulta alla giornalista autrice dell’inchiesta “la carne lavorata proveniva da Uruguay e Argentina“.
“In un giorno di lavorazione in cui venivano lavorate partite di roast beef congelato, le etichette intercettate riportavano tutte la stessa dicitura: “roast beef fresco”. La carne congelata scaduta è stata venduta come fresca?”, si legge nella didascalia sotto al video social con cui Report lancia la seconda puntata dell’inchiesta.
Dopo la prima puntata il macello Bervini aveva risposto con una nota sostenendo che “le carni erano congelate e confezionate secondo legge, per Pet food e non per il consumo umano”.