Il Papa scalzo nella moschea blu di Istanbul. Perché lo storico viaggio rivela la linea spirituale di Leone XIV

A differenza dei predecessori, il pontefice non ha raccolto l'invito a pregare. Tappa anche a Iznick, la storica Nicea, in vista del 1700° anniversario del primo Concilio Ecumenico
Inizia l‘importante viaggio di Leone XIV. Il Papa è stato accolto in Turchia dal capo della Diyanet, la presidenza degli affari religiosi, Safi Arpagus. Il Pontefice è entrato scalzo, in segno di rispetto, nella moschea Sultan Ahmed della capitale Istanbul. Il luogo di culto è conosciuto come Moschea Blu per il colore turchese delle 21.043 piastrelle che la decorano.

