Nuova contestazione per Carlo Calenda a distanza di pochi giorni da quella de La Sapienza a Roma. Questa mattina, il segretario di Azione è stato criticato dagli studenti del collettivo Cambiare Rotta all’Università Statale di Milano. Il leader del partito di centro stava partecipando ad un evento dal titolo “Capitalismo liberale o libertà senza capitalismo?” organizzato nell’ateneo dall’associazione studentesca Unilab Unimi. Nell’avvicinarsi all’aula è stato intercettato da un gruppo di una decina di studenti di Cambiare Rotta i quali, esibendo uno striscione, hanno tentato di impedire che raggiungesse l’aula e intonato cori come: “Fuori Calenda dall’università” e “I signori della guerra siete voi”.