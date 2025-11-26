Il mondo FQ

Milano-Cortina 2026, accesa la fiamma olimpica: la cerimonia davanti ai resti del tempio di Hera e l’applauso al museo archeologico – Video

Dopo la tradizionale cerimonia la torcia è stata affidata ai primi tedofori, il greco Petros Gkaidatzis e l'italiana Stefania Belmondo
La fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 è stata accesa davanti ai resti del tempio di Hera a Olimpia. Il fuoco è stato acceso dall’attrice Mary Mina, nel ruolo di gran sacerdotessa, accompagnata dalle vestali che indossano abiti che ricordano quelli degli antichi greci. L’accensione del sacro fuoco è avvenuta durante le prove generali di lunedì: la cerimonia ufficiale di mercoledì 26 novembre, infatti, si è tenuta al chiuso, al Museo Archeologico, a causa del maltempo. Al momento dell’accensione della fiamma nella sala grande del Museo Archeologico è partito un applauso. Dopo la tradizionale cerimonia la torcia è stata affidata ai primi tedofori, il greco Petros Gkaidatzis e l’italiana Stefania Belmondo. La torcia arriverà in Italia il 4 dicembre e dal 6 inizierà il suo viaggio per la Penisola.

