“Sì, nella mia carriera da allenatore mi immagino un giorno sulla panchina dell’Inter”. Sono le parole del tecnico dell’Atletico Madrid Diego Pablo Simeone, in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League proprio contro l’Inter. Un passato da calciatore nerazzurro tra il 1997 e il 1999: un periodo in cui Simeone ha lasciato un bel ricordo nei tifosi dell’Inter. “Loro sono una squadra che gioca molto bene, hanno personalità e uno schema offensivo molto chiaro. La loro rosa è incredibile”.

Poi Simeone è sceso nel dettaglio della sfida in programma domani sera, alle 21, al Wanda Metropolitano: “Ho visto la partita contro il Milan, hanno dominato tutto il tempo e avuto occasioni da gol per cui avrebbero potuto vincere. I loro numeri in Champions League parlano da soli. Noi siamo in una fase ascendente, dovremo migliorare in diversi ambiti e lo sappiamo. Ci stiamo lavorando”.

Due anni dopo l’ultima volta, si ripete la sfida, anche se questa volta durante la Group Phase e non agli ottavi, quando i Colchoneros eliminarono l’Inter nella doppia sfida tra Milano e Madrid. “Alcuni giocatori ci sono ancora, ma hanno cambiato allenatore e schema. La rosa dell’Inter mi piace molto, è meravigliosa. E tutti quelli entrati dalla panchina contro il Milan hanno dimostrato il loro valore”.

Una squadra che fino allo scorso anno era allenata da Simone Inzaghi e che adesso è stata affidata a Cristian Chivu, allenatore con poca esperienza che però fin qui sta facendo una stagione in linea con le altre big di Serie A: “Difficile spiegare cosa abbia cambiato, solo avvicinandosi alla partita si capisce meglio. In ogni partita si nota qualcosa di diverso. Sono in un’ottima posizione in Champions, hanno giocato due finali: sono una delle squadre favorite per vincere, sapranno dimostrare la loro forza come fatto finora”.