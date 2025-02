Olly emoziona l’Ariston, Lucio Corsi canta con Topo Gigio, l’Atletico Madrid partecipa al FantaSanremo e ascolta “Cuoricini” dei Coma_Cose. E qui, la domanda sorge spontanea. Perché il club spagnolo ha seguito il Festival di Sanremo? Ma soprattutto, perché i Colchoneros pubblicano sui social contenuti in italiano?

Target, strategia e post geolocalizzati

Immaginatevi un meme che sta spopolando in Italia. Aspettate qualche minuto e sicuramente lo ritroverete anche all’interno dei profili ufficiali del club spagnolo. Oltre ai virali post su TikTok e Instagram legati a Sanremo (che vengono definiti instant marketing, letteralmente “la capacità di creare contenuti che rispondono rapidamente a eventi, tendenze o notizie attuali”), l’Atletico è da almeno un anno che attua una strategia di comunicazione con un obiettivo ben chiaro: sviluppare il proprio brand in Europa intercettando un target preciso e geobloccando i contenuti. Rendendoli quindi visibili solo nel paese e nella zona prescelta, creando un impatto reale su quel determinato territorio. Cavalcare il trend e riproporlo con efficacia nel luogo in cui ha un impatto positivo ed efficace, in termini di numeri.

Si tratta di un’analisi strategica ad hoc che non riguarda solo l’Italia. Infatti, la squadra social (guidata dal direttore marketing Valerio Gori e dal responsabile della comunicazione digitale Lorenzo Serafini) monitora diverse zone in tutto il mondo. Arrivando persino a intercettare nuovi fan provenienti da Seul. Dunque, è questa la necessità dell’Atletico: geolocalizzare per reclutare nuovi fan e follower (ma non nuovi tifosi). Con oltre 4,8 milioni di visitatori italiani all’anno, la Spagna impronta la sua strategia che può essere ridefinita come un vero e proprio turismo calcistico. Non dal vivo, ma sui social.

È importante sottolineare però che per avere una buona comunicazione è necessario mantenere un certo equilibrio. Il tono utilizzato per un determinato contenuto deve dunque andare di pari passo con quelli che sono i risultati sportivi del club. Nel frattempo, i giocatori si divertono con loro ripubblicando sui propri profili i contenuti più simpatici.

Griezmann canta, Bresh e Tony Effe nella squadra del Fantasanremo

E poi, c’è Sanremo. Il Festival è diventato così il trend perfetto da poter cavalcare e sfruttare per poter ampliare quanto più possibile la propria audience (e la fan base) italiana. Dopo aver avuto buoni riscontri già lo scorso anno, l’Atletico si è ripetuto con grande successo anche con la nuova edizione. Tra i contenuti più virali ci sono Griezmann che si autocandida a salire sull’Ariston cantando in allenamento (cercando l’approvazione di Carlo Conti) e l’ormai classico appuntamento con il FantaSanremo. Gli stessi cantanti, scelti casualmente dall’admin del club, hanno ironicamente commentato la scelta sotto i vari contenuti creando efficaci interazioni con gli utenti. Identificarsi come un club simpatico, leggero e piacevole da seguire. Scherzando anche con altre squadre italiane (e anche di altri sport) attive su TikTok. L’Atletico Madrid parla (anche) l’italiano. Alla caccia di “Cuoricini” sui social.