“È tuo allievo? Magari”: il video virale della battuta del piccolo Cobolli al 15enne Berrettini. Oggi insieme si giocano la Coppa Davis

Oggi insieme cercheranno di battere il Belgio in semifinale di Coppa Davis e regalare all’Italia la terza finale consecutiva, ma nelle ultime ore ha fatto il giro del web un video che vede Matteo Berrettini e Flavio Cobolli già inseparabili da ragazzini. 15 anni il primo, 9 il secondo. Entrambi partecipanti al Lemon Bowl, famoso e prestigioso torneo di tennis giovanile. Entrambi hanno appena finito la loro partita, Berrettini – quasi con un senso di protezione – dice a Cobolli: “Andiamo”, portandolo con sé in panchina.

A quel punto nel video di Spazio Tennis c’è una mini intervista del giornalista a Berrettini: “Una dichiarazione per la stampa”. E Berrettini risponde: “Ho giocato bene il primo set, anche se lui mi ha regalato un po’. Poi il secondo 2-0, è rientrato in partita, ho giocato un po’ male io e poi sono stato bravo a recuperare”. Ma la parte curiosa del video arriva dopo. Il giornalista chiede a Berrettini: “E lui? È un tuo allievo?”, riferendosi a Cobolli.

E il giovanissimo tennista oggi 23enne, ma ai tempi ancora nove anni, mentre mangia qualcosa risponde: “Magari”, quasi a voler sottolineare la stima nei confronti del collega più grande. A quel punto il giornalista risponde: “Vabbè, anche tu hai vinto una gran partita oggi“, con Cobolli che annuisce simpaticamente. A distanza di 13 anni entrambi si ritrovano convocati in Coppa Davis a giocare i due singolari per provare a portare l’Italia sul tetto del mondo per la terza edizione consecutiva.