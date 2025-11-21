Bologna spera in un’altra grande giornata di tennis. Oggi l’Italia scende in campo nella semifinale di Coppa Davis contro il Belgio: nonostante le assenze di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, l’obiettivo alla portata degli azzurri è la terza finale consecutiva. Inutile nascondersi: la squadra guidata da Filippo Volandri è la favorita e può puntare a giocarsi un’altra Insalatiera nella finalissima in programma domenica. Ai quarti contro l’Austria, prima Matteo Berrettini e poi soprattutto Flavio Cobolli hanno dimostrato di avere la forma giusta. E il pubblico della SuperTennis Arena tutto a tifare azzurri può essere un fattore determinante. Il Belgio sulla carta è un avversario abbordabile, tutti si aspettavano una semifinale contro la Francia: proprio per questo, però, non va sottovaluto.

La squadra belga è una mina vagante. E ha già fatto vittime illustri: prima dei transalpini, si è guadagnata il pass per Bologna eliminando l’Australia. L’artefice principale di questa impresa è il 23enne Raphael Collignon, oggi numero 86 al mondo. È reduce da una stagione pessima: 8 vittorie e 10 sconfitte nel circuito Atp. Eppure nella già citato match contro l’Australia fu in grado di battere prima Alex De Minaur e poi Aleksandar Vukic. Anche a Bologna ha battuto il più quotato Corentin Moutet, seppur approfittando di una follia del francese nel momento decisivo del secondo set. Insomma, il succo del discorso è che Matteo Berrettini dovrà fare molta attenzione: salvo sorprese, sarà lui il singolarista numero 2 schierato da Volandri, il primo a rompere il ghiaccio come nei quarti contro l’Austria.

Berrettini, seppure ancora lontano dalla versione che raggiunse la Top 10, con il suo servizio e la sua esperienza può gestire Collignon, spegnere ogni velleità di ribaltone. Inutile aggiungere che il suo match è il più delicato: una vittoria darebbe all’Italia la tranquillità necessaria per raggiungere la finale. Nello specifico, darebbe una grande spinta a Flavio Cobolli, che sicuramente giocherà il secondo singolare contro il numero 1 belga, Zizou Bergs. Il 23enne azzurro numero 22 al mondo, dopo un autunno difficile, a Bologna ha messo subito in mostra il suo miglior tennis. Un segnale incoraggiante: questo Cobolli può battere Bergs, numero 43 al mondo che ha avuto nelle ultime settimane l’acuto dei quarti a Shanghai. L’Italia, non va dimenticato, può contare in caso di necessità anche sulla carta del doppio: se Andrea Vavassori e Simone Bolelli dovessero scendere in campo nel match decisivo, sarebbero i favoriti contro la coppia belga Gille-Vliegen ma anche in caso di eventuali cambi di formazione. Insomma, la bilancia pende dalla parte degli azzurri: il tutto però andrà dimostrato sul campo, come non sono riuscite a fare Francia e Australia.

Oggi Italia-Belgio, semifinale di Coppa Davis | Il programma

Venerdì 21 novembre: Italia – Belgio

Ore 16, primo match singolare: Matteo Berrettini vs Raphael Collignon

vs Raphael Collignon A seguire, secondo match singolare: Flavio Cobolli vs Zizou Bergs

vs Zizou Bergs A seguire (se necessario), match di doppio: Bolelli/Vavassori vs Gille/Vliegen

Coppa Davis, dove vedere oggi in tv Italia-Belgio

Le partite della Coppa Davis 2025 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e in streaming su supertennis.tv e sulla piattaforma SuperTenniX. Oggi, venerdì 21 novembre, la semifinale tra Italia e Belgio è visibile in diretta tv anche su Rai 1 e su RaiSport (a seconda degli orari), così come in streaming su RaiPlay.