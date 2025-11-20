Il mondo FQ

Si traveste da madre morta per continuare a incassare la pensione: scoperto dopo tre anni

di Giovanna Trinchella
Un 57enne di Borgo Virgilio (Mantova) aveva nascosto il cadavere della madre in cantina e percepiva la sua pensione. Il piano è crollato quando ha tentato di rinnovarne la carta d’identità travestendosi da donna anziana.
Non è la prima volta che un figlio o una figlia di un genitore con pensione truffano lo Stato incassando i soldi dopo la morte di padre o madre. Ma la storia che arriva da Borgo Virgilio, alle porte di Mantova e raccontata dalla Gazzetta e dalle pagine locali del Corriere, un nuovo insolito elemento. Un 57enne ha ideato un macabro stratagemma per continuare a incassare la pensione della madre dopo la sua morte. L’uomo, infatti, ha nascosto il cadavere dell’anziana nella cantina di casa e ha percepito i bonifici Inps per tre anni senza che nessuno sospettasse nulla.

Il piano per incassare indebitamente i soldi è, però, naufragato quando la carta d’identità della donna è scaduta. Per risolvere il problema burocratico, il 57enne si è presentato in municipio travestito da anziana, con parrucca e abito femminile, sperando di rinnovarne il documento. Gli addetti all’ufficio anagrafe hanno subito riconosciuto il travestimento e, di conseguenza, la polizia locale è stata chiamata ad accertare la situazione. Durante le verifiche, è emerso il lato più oscuro della vicenda: l’uomo aveva nascosto in cantina il corpo della madre, deceduta nel 2022 per cause naturali, e continuava a percepirne la pensione. I resti dell’anziana sono stati trasferiti alle camere mortuarie dell’ospedale di Mantova per ulteriori accertamenti. Per il 57enne potrebbero configurarsi i reati di occultamento di cadavere e truffa ai danni dell’Inps, mentre le indagini sono ancora in corso.

