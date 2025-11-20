Olimpia Milano-Hapoel Tel Aviv, la protesta davanti al Forum contro la squadra israeliana: “Oggi partita, gli altri giorni genocidio”

Bandiere palestinesi, striscioni e cori al grido di “vergogna, vergogna”. Decine di manifestanti, giovedì 20 novembre, hanno protestato davanti all’Unipol Forum di Assago contro la presenza della squadra israeliana dell’Hapoel Tel Aviv (che, per la cronaca, sfida il team di casa, l’Olimpia Milano, nel match di Eurolega). “Israele usa la pallacanestro per ripulire la propria immagine. Lo fa anche con il calcio e il ciclismo. E ciò è intollerabile”. Su uno striscione campeggia la scritta: “Giovedì partita, lunedì genocidio”.