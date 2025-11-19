Sono stati i sistemi di videosorveglianza impiegati nella lotta ai reati ambientali a incastrare un 57enne di Acerra (Napoli) inquadrato e visto dai militari del Nipaaf (Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale) della control room mentre dava fuoco a 25 sacchi di scarti tessili, quintali di rifiuti, la cui combustione ha alimentato una nube di fumo che ha avvolto anche alcune abitazioni vicine. Il 57enne, dopo avere appiccato il fuoco ai rifiuti, si è allontanato a bordo del suo suv ma le pattuglie, intervenute sempre in raccordo con la control room, hanno ricostruito il tragitto del veicolo e identificato il proprietario. L’uomo è stato rintracciato qualche ora dopo la registrazione delle immagini e arrestato in flagranza differita nella sua abitazione a Caivano. Ora è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione