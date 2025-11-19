Sono stati i sistemi di videosorveglianza impiegati nella lotta ai reati ambientali a incastrare un 57enne di Acerra (Napoli) inquadrato e visto dai militari del Nipaaf (Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale) della control room mentre dava fuoco a 25 sacchi di scarti tessili, quintali di rifiuti, la cui combustione ha alimentato una nube di fumo che ha avvolto anche alcune abitazioni vicine. Il 57enne, dopo avere appiccato il fuoco ai rifiuti, si è allontanato a bordo del suo suv ma le pattuglie, intervenute sempre in raccordo con la control room, hanno ricostruito il tragitto del veicolo e identificato il proprietario. L’uomo è stato rintracciato qualche ora dopo la registrazione delle immagini e arrestato in flagranza differita nella sua abitazione a Caivano. Ora è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.