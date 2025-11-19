Sono alcuni concetti espressi nelle due ordinanza di custodia cautelare, quella disposta per i tre 17enni e quella per i due 18enni, che ha portato agli arresti per l'aggressione allo studente bocconiano a Milano

Volevano uccidere. E sono stati autori di una “feroce aggressione” con “modalità da branco“. Un “gruppo sopraffattore che ha portato avanti un pestaggio brutale ben oltre il fine si assicurarsi il profitto del reato di rapina, infierendo sulla vittima riversa a terra”. Un “brutale pestaggio” con l'”evidente indifferenza rispetto alla vita”. Sono alcuni concetti espressi nelle due ordinanza di custodia cautelare, quella disposta per i tre 17enni e quella per i due 18enni, che ha portato agli arresti per l’aggressione allo studente bocconiano a Milano.

Certo è non è solo la brutalità dei colpi, non è soltanto il coltello che affonda più volte mentre la vittima, un ragazzo appena adulto, è già a terra. La parte più inquietante di questa storia è appunto “l’indifferenza”. È anche la risata dopo. È la noncuranza totale verso un corpo che lotta per restare vivo. È la convinzione, quasi divertita, che la vita altrui valga meno di una banconota da 50 euro. Senza contare la riflessione sul video di TikTok in cui si parlava di sei accoltellamenti in una notte: “Io nel commento le ho scritto il settimo non l’hanno ancora scoperto”.

I cinque sono stati intercettati mentre ridono, si vantano, parlano dell’aggressione come di una bravata riuscita, probabilmente non la prima visto che in un altro momento parlano di “badarsi” la prossima volta. Uno dice di voler rivedere il video “per vedere se ho picchiato forte”. Un altro spera che la vittima muoia: “Così almeno non parla”. E mentre il ragazzo lotta tra la vita e la morte, loro si chiedono se valga la pena andare a trovarlo in ospedale. “Sai che possiamo fare che è un bel gesto? lo andiamo a trovare almeno i giudici ... (incomprensibile) … tutti uguale così la … (incomprensibile) … giuro, andiamo! … ” dice uno e l’altro “Bene, andiamo. si gli diciamo “ci dispiace, siamo pentiti, ma … (bisbigliando dice) “a me in realtà non me ne frega”