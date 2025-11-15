Il mondo FQ

Tennis

Ultimo aggiornamento: 12:36

Atp Finals 2025, la situazione aggiornata: gli incroci in semifinale | Classifiche e risultati

di F. Q.
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz qualificati per le semifinali, manca solo da definire l'avversario dello spagnolo. In corsa per il titolo anche il doppio azzurro Bolelli-Vavassori
In semifinale alle Atp Finals 2025 da primi del girone e da imbattuti ci vanno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L’azzurro giocherà contro Alex De Minaur. Lo spagnolo incontrerà l’altra sorpresa del torneo: Felix Auger-Aliassime. Ma l’Italia sogna il titolo anche nel doppio: la coppia composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronta il duo Heliovaara/Patten. Ecco la situazione aggiornata in vista delle semifinali di oggi:

Gli incroci nelle semifinali delle Atp Finals 2025

Singolare
Jannik Sinner vs Alex De Minaur – Sabato ore 14.30
Carlos Alcarax vs Felix Auger-Aliassime – Sabato ore 20.3o

Doppio
Bolelli/Vavassori vs Heliovaara/Patten – Sabato ore 12
Salisbury/Skupski vs Cash/Glasspool – Sabato ore 18

GRUPPO BORG: LA CLASSIFICA DEFINITIVA

  1. Jannik Sinner (Ita) 3-0 (set 6-0, game 38-22)
  2. Felix Auger-Aliassime (Can) 2-1 (set 4-3, game 37-40)
  3. Alexander Zverev (Ger) 1-2 (set 2-4, game 30-34)
  4. Ben Shelton (Usa) 0-3 (set 1-6, game 35-44)

RISULTATI DEL GRUPPO BORG

Zverev (Ger) b. Shelton (Usa) 6-3, 7-6
Sinner (Ita) vs Auger-Aliassime (Can) – 7-5, 6-1
Sinner (Ita) vs Zverev (Ger) – 6-4, 6-3
Shelton (Usa) vs Auger-Aliassime (Can) – 6-4, 6-7, 6-7
Sinner (Ita) vs Shelton (Usa) – 6-3, 7-6
Auger-Aliassime (Can) vs Zverev (Ger) – 6-4, 7-6

