Otto agenti del Reparto Mobile della polizia, a quanto si apprende, sono rimasti feriti oggi durante il corteo no Meloni day a Torino. Le tensioni maggiori si sono registrate davanti alla Città metropolitana quando un gruppo di manifestanti al grido di ‘servono più aule e meno armi’ ha prima lanciato uova e fumogeni contro le forze dell’ordine poste a protezione del palazzo, poi tentato di entrare dal passo carraio venendo respinto. I manifestanti hanno utilizzato anche un estintore che è stato lanciato mentre durante il tentativo di entrare nella stazione di Porta Nuova è stato lanciato un tombino.