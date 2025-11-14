Atp Finals 2025, la situazione aggiornata dei gironi: nuova classifica e risultati
In semifinale da primi del girone ci vanno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Mentre per Lorenzo Musetti le Atp Finals 2025 finiscono qui: contro Sinner giocherà Alex De Minaur. Ora resta solo da sapere chi sarà il quarto tennista ancora in corsa a Torino: nel gruppo Bjorn Borg si giocano tutto Alexander Zverev e Felix Auger-Aliassime. Già definito invece il gruppo Jimmy Connors. Ecco la situazione dei gironi aggiornata.
GRUPPO BORG: LA NUOVA CLASSIFICA
- Jannik Sinner (Ita) 2-0 (set 4-0, game 25-13)
- Alexander Zverev (Ger) 1-1 (set 2-2, game 20-21)
- Felix Auger-Aliassime (Can) 1-1 (set 2-3, game 24-30)
- Ben Shelton (Usa) 0-2 (set 1-4, game 26-31)
RISULTATI DEL GRUPPO BORG
Zverev (Ger) b. Shelton (Usa) 6-3, 7-6
Sinner (Ita) vs Auger-Aliassime (Can) – 7-5, 6-1
Sinner (Ita) vs Zverev (Ger) – 6-4, 6-3
Shelton (Usa) vs Auger-Aliassime (Can) – 6-4, 6-7, 6-7
Sinner (Ita) vs Shelton (Usa) – venerdì
Auger-Aliassime (Can) vs Zverev (Ger) – venerdì