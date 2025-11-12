“Li vuoi vedere i bambini stasera?”. Poi il tentativo di darle fuoco. È accaduto a Seregno, il 5 novembre scorso, quando un uomo di 46 anni ha seguito la propria ex moglie sul luogo di lavoro e ha cercato di bruciarla viva. L’episodio è solo l’ultimo di una lunga serie, fatta di minacce giornaliere e vessazioni, il tutto amplificato dal quotidiano abuso di alcolici da parte dell’ex marito, origini rumene, residente a Limbiate. Abusi e maltrattamenti a cui hanno dovuto assistere anche i due bambini della coppia, il tutto fino a oggi, quando il giudice per le indagini di Milano Luca Milani ha disposto l’arresto del 46enne. La vittima, infatti, lo ha denunciato, dopo mesi di maltrattamenti e dopo aver manifestato la volontà di porre fine ad una relazione sentimentale che aveva già visto un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare per il 46enne.

L’episodio, più grave, come detto è quello del 5 novembre scorso, con l’uomo che ha gettato liquido infiammabile sul viso della donna, provocandole una “congiuntivite chimica” ed una prognosi di 15 giorni. L’aggressione, ripresa dalle telecamere, ha rilevato anche una bottiglia da mezzo litro riempita di benzina. A seguito di questo avvenimento, l’uomo si è spontaneamente presentato in centrale e ha consegnato alle forze dell’ordine un accendino, il proprio cellulare ed un GPS che aveva installato nell’auto della donna per monitorarne gli spostamenti.

Per il gip il quadro emerso è di “insostenibili condotte prevaricatrici e violente” dell’uomo che sarebbe ossessionato e cadrebbe in atteggiamenti di controllo morboso nei confronti della sua ex moglie, come si legge nelle otto pagine del provvedimento. La misura cautelare è stata eseguita dai carabinieri di Limbiate su disposizione della pm di Milano Alessia Menegazzo, che ha svolto le indagini sugli episodi avvenuti tra aprile e novembre 2025 a seguito della denuncia della donna. Tra questi una lite del 16 agosto quando il 46enne le ha provocato lividi al braccio destro, o ancora le minacce urlate anche davanti alla figlia o i divieti di uscire di casa.

Un’escalation culminata con la benzina gettata sul volto e la moglie costretta a ricorrere alle cure mediche per una discussione degenerata “riguardante i dettagli della separazione”. Per il giudice Milani, l’aggressione del 5 novembre 2025 “rende plasticamente l’idea dell’ossessione provata nei confronti dell’ex moglie, che lo ha condotto a compiere un gesto idoneo a provocare conseguenze gravissime per l’incolumità della vittima”. L’uomo, nato in Romania, nonostante si dica dispiaciuto, viene descritto come “privo di freni inibitori” e sussiste – come sottolineato dalla pm Menegazzo – “il pericolo attuale e concreto di commissione di ulteriori gravi reati” dato che gli atteggiamenti “ossessivi e molesti dimostrati negli anni di convivenza con la moglie non sembrano essersi placati dopo la separazione avvenuta alla fine dell’estate”.

Anzi, il “gravissimo episodio” di inizio novembre evidenzia come “non sia in grado di controllare le proprie pulsioni violente, essendo giunto a mettere in pericolo l’incolumità della vittima con un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze molto più pesanti, se quest’ultima non avesse avuto la prontezza di chiudersi in auto”. Il fatto che, per stessa ammissione dell’indagato, vi fosse un rilevatore satellitare da lui installato sulla vettura dell’ex moglie sottolinea “tutta la morbosità degli atteggiamenti dì controllo dell’indagato nei confronti della persona offesa”. Il gip ha anche riconosciuto il pericolo di reiterazione. Il sospettato avrebbe anche tentato di calunniare la vittima sporgendo, il 2 giugno scorso, una denuncia a suo carico per maltrattamenti dichiarando come la moglie non contribuisse alle spese di casa e non si occupasse delle faccende domestiche mentre lui svolgeva due lavori per mantenere la famiglia.