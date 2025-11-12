Un furto in pieno giorno, nel parcheggio di un centro commerciale Modenese, dove si pensa che le tante persone presenti possano dissuadere i ladri. L’ostetrica Caterina Giglio, conosciuta sui social con l’account ProMamma, che da anni aiuta le donne e le famiglie ad affrontare gravidanza e post parto, ha denunciato via social di aver subìto un furto. I ladri le hanno rubato tutto dall’automobile, un doblò nero, dato che stava facendo un trasloco insieme al compagno, compresi i materiali utili al suo lavoro come “bambolotti professionali, modellini anatomici e attrezzature” che ogni giorno la professionista usa per aiutare le famiglie che segue.

“Mi sembra ancora uno scherzo – dice nello sfogo sui social ai suoi follower – Ci siamo fermati per pochissimo tempo per fare una commissione molto importante e questo tempo è bastato a dei professionisti per portare via tutto”. “È anche un danno economico, ma la cosa che è stata impegnativa da affrontare è stato vedere andare perdute le cose che mi servono per il lavoro, la borsa ostetrica, materiali presi dall’estero e materiali che uso ogni giorno per lavorare – continua – È un danno per tutte le famiglie che sto assistendo“.

L’ostetrica denuncia di aver perso anche “un hard disk che conteneva tutta la formazione degli ultimi dieci anni”. E lancia un appello ai ladri: “Di queste cose, chi l’ha prese, non se ne fa nulla: se avete un minimo di rispetto, riportate queste cose all’ufficio oggetti smarriti di Modena“.