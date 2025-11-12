Il mondo FQ

Bimbo di due anni muore soffocato all’asilo nido in provincia di Arezzo: “Strozzato dal giubbotto mentre giocava”

di F. Q.
È accaduto a Soci, frazione del comune di Bibbiena. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e l’elisoccorso Pegaso, ma ogni tentativo di rianimare il piccolo è stato vano
Un bambino di due anni è morto soffocato per cause in corso di accertamento in un asilo nido a Soci, frazione del comune di Bibbiena, in provincia di Arezzo. La dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire, ma secondo una prima ricostruzione il bimbo è stato strozzato dal proprio giubbotto, rimasto impigliato in un albero durante un momento di gioco all’aperto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e l’elisoccorso Pegaso, ma ogni tentativo di rianimare il piccolo è stato vano. L’area è stata transennata per consentire i rilievi, svolti dai Carabinieri.

