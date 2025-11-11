Il mondo FQ

Rogo in un edificio occupato a Roma, lo stabile divorato dal fuoco visto dal drone

di Local Team per Il Fatto
È in corso la messa in sicurezza dell’area dove questa mattina, in via Cesare Tallone, a Tor Sapienza a Roma, è andato a fuoco un edificio abbandonato e da tempo occupato. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco e ai poliziotti, gli agenti dell’unità Spe della Polizia Locale, i primi a intervenire e lanciare l’allarme. Una persona tra quelle nello stabile al momento del rogo è rimasta ferita: l’uomo, trasportato in codice rosso all’ospedale Sandro Pertini, è stato ricoverato con polifratture e intossicazione da monossido di carbonio. Nel video l’edificio occupato ripreso dal drone.

