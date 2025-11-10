Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 11:34

Rapina al furgone che distribuisce tre giornali campani: non escono in edicola. “Avvertimento di stampo camorristico”

di Vincenzo Iurillo
Uomini armati hanno prelevato il mezzo, poi ritrovato, svuotato delle copie di Metropolis, Roma e Il Sannio Quotidiano. Fnsi: "Episodio inquietante"
Rapina al furgone che distribuisce tre giornali campani: non escono in edicola. “Avvertimento di stampo camorristico”
Icona dei commenti Commenti

Oggi tre quotidiani campani non sono in edicola a causa di rapina. Nella notte cinque uomini armati e incappucciati, a bordo di una Bmw, hanno intercettato nei pressi di Nola il furgone proveniente dalla tipografia di Caserta, hanno fatto scendere l’autista e sono andati via con il carico delle migliaia di copie di Metropolis, Roma e Il Sannio quotidiano, poco prima del loro arrivo nel centro di distribuzione Di Canto spa. Il veicolo è stato poi ritrovato dai carabinieri non distante, a Casalnuovo. Vuoto.

Gli investigatori sono al lavoro per individuare autori e movente di un gesto criminale tanto rischioso quanto improduttivo, con un dispiegamento di uomini e di mezzi simile a quelli degli assalti ai portavalori. Trafugare le copie cartacee di un giornale, dal valore economico uguale a zero, non impedisce il diffondersi delle notizie pubblicate, disponibili sui loro siti web e attraverso le copie in formato pdf.

In ogni caso, la rapina appare come una intimidazione alla libertà di stampa e di informazione. E come tale è stata percepita dalle vittime e dalle rappresentanze di categoria. “È l’ennesimo segnale che fare informazione in questo territorio è sempre più difficile, e che mandare ogni giorno i giornali in edicola è diventato un vero e proprio impegno di resistenza civile. Ai colleghi e alle maestranze dei quotidiani coinvolti la solidarietà e la vicinanza di Federazione nazionale della stampa italiana e del Sindacato unitario giornalisti della Campania”, si legge in una nota.

“Si tratta di un episodio inquietante sul quale chiediamo indagini approfondite. Tutto fa pensare a un avvertimento di stampo camorristico. Sta di fatto che è stato certamente creato un danno a tutti i giornali coinvolti e a coloro che sono impegnati nella filiera”, conclude la nota del Sugc e della Fnsi. Solidarietà per “l’attacco alla libertà di stampa” da parte del presidente del consiglio dell’ordine dei giornalisti campani, Ottavio Lucarelli, e da parte dei sindaci di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, Corrado Coccurullo e Luigi Vicinanza. Quest’ultimo è un giornalista, ex direttore de L’Espresso, ed aggiunge: “Castellammare, tra le sue specificità, ha quella di essere una città non capoluogo di provincia sede di un quotidiano: un orgoglio per la nostra comunità”. Stamane Metropolis apriva la prima pagina con una notizia sulle estorsioni compiute dal clan D’Alessandro.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione