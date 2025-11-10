Anche quest’anno arriva l‘Estate di San Martino, il periodo autunnale in cui le temperature aumentano dopo i freddi iniziali. Almeno per il centro ed il sud Italia, in cui le temperature da dopo lunedì 10 novembre aumenteranno per via dell’avanzata di “un vasto campo di alta pressione, supportato da masse d’aria di origine subtropicale”, come spiega Mattia Gussoni di iLMeteo.it. Discorso opposto per il nord in cui l’arrivo degli anticicloni autunnali e invernali formerà compatte nebbie e foschie, soprattutto in pianura, con temperature che scenderanno soprattutto nella notte.

“Al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori oltre al tanto sole ci aspettiamo un deciso aumento delle temperature, con valori fino a 22/24°C in Sicilia e Sardegna“, spiega Gussoni. Almeno fino al weekend successivo, quello del 15 e 16 Novembre, non sono previsti scossoni particolari. Nella seconda metà di novembre, invece, masse d’aria provenienti dal Polo Nord potrebbero scendere verso il cuore dell’Europa e, successivamente, raggiungere anche il nostro Paese.