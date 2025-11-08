Il mondo FQ

Ambiente

Ultimo aggiornamento: 15:54

La statua di Cavour ricoperta con teli termici, l’azione di Extinction Rebellion a Torino: “Stop a collasso climatico, tassare i ricchi”

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
L'azione fatta alla vigilia dell'inizio della Cop30 a Belem, in Brasile
Video thumbnail
Icona dei commenti Commenti

Extinction Rebellion ha ricoperto la statua di Camillo Cavour in piazza Carlina a Torino con teli termici e grandi cartelli che recitano: “Tassare i ricchi, fermare il collasso climatico“.

L’azione è stata fatta alla vigilia dell’inizio della Cop30 a Belem, in Brasile. Con il gesto il movimento “denuncia le responsabilità dei super-ricchi nell’aggravarsi della crisi climatica e il sostegno politico e fiscale che Governo e Regione continuano a offrire a chi inquina di più”.

“Quegli stessi teli che vengono solitamente utilizzati per soccorrere la popolazione in seguito a eventi catastrofici, come le alluvioni, o durante i soccorsi in mare – spiega il movimento -, vengono posti sul monumento simbolo dell’Italia unita, laica e costruita sul diritto. Un’Italia tradita da chi ora la governa, a livello nazionale e locale, dove a pagare sono le persone e le popolazioni più fragili e più esposte a inquinamento e disastri climatici”. “In questa piazza – dicono gli attivisti – si trova uno degli alberghi più lussuosi di Torino, il Collection Nh e la banca di affari Mediobanca. Un lusso che contrasta con le morti che queste diseguaglianze stanno causando, incidendo drammaticamente sull’aggravarsi della crisi ecoclimatica”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione