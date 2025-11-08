Atp Finals 2025, gli otto team di doppio in gara a Torino: chi sono gli avversari di Bolelli e Vavassori | Le schede

Sarà una settimana all’insegna del tennis italiano quella che andrà in scena all’Inalpi Arena di Torino tra il 9 e il 16 novembre, in occasione delle Nitto ATP Finals. Oltre al numero uno al mondo e campione in carica in singolare, Jannik Sinner, l’Italia sarà presente anche nel doppio, con la coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Il sorteggio, però, non è stato dei più favorevoli e la coppia azzurra è finita nel primo girone, il Gruppo Peter Fleming. Nel round robin, quindi, i due italiani dovranno vedersela con i numeri uno del ranking, i britannici Cash e Glasspool, con la coppia Granollers/Zeballos e con i campioni in carica Krawietz e Puetz.

Il torneo di doppio, così come quello di singolare, prenderà il via domenica 9 novembre e proseguirà con gli incontri del girone fino a venerdì 14 novembre. Le semifinali e le finali, sia di doppio che di singolare, si disputeranno rispettivamente sabato 15 e domenica 16 novembre.

I due gironi – Gruppo Peter Fleming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori (ITA). Seconda qualificazione consecutiva alle Finals per la coppia italiana, pronta a giocare ancora una volta davanti al pubblico di casa. Settimi nella Race, Bolelli e Vavassori hanno staccato il pass per Torino durante il Masters 1000 di Parigi, dove è bastato raggiungere il secondo turno per garantirsi la qualificazione. I due italiani hanno cominciato la stagione nel migliore dei modi, vincendo le prime nove partite dell’anno grazie al trionfo ad Adelaide e alla finale degli Australian Open, poi persa contro Heliovaara e Patten. Hanno poi trionfato a Rotterdam, Amburgo e Washington per un totale di quattro titoli stagionali, oltre alla finale persa del 500 di Halle, la seconda consecutiva dopo il successo del 2024. Per Bolelli è la terza partecipazione alle Finals dopo la prima nel 2015 in coppia con Fabio Fognini. Vavassori, invece, torna per la seconda volta al torneo di fine anno in una stagione che lo ha visto protagonista anche in doppio misto, con i titoli agli US Open e al Roland Garros vinti insieme a Sara Errani.

Julian Cash e Lloyd Glasspool (GBR). È la coppia britannica la squadra da battere a Torino. I due tennisti si qualificano alle Finals da numeri uno al mondo e della Race, forti dei sette titoli conquistati quest’anno, tra cui Wimbledon e il Masters 1000 del Canada. Un vero e proprio exploit per il duo che aveva concluso il 2024 con un solo trofeo. Al loro palmares stagionale si aggiungono anche le quattro finali perse, di cui tre nei Masters 1000 di Parigi, Montecarlo e Miami. La coppia, formatasi nel settembre 2024, ha iniziato l’anno fuori dalla top 20 (Glasspool era 23°, Cash 31°) ed è quindi riuscita a centrare la qualificazione a Torino grazie ad una stagione memorabile. Per Cash si tratta della prima partecipazione al “Torneo dei Maestri”, mentre Glasspool aveva già preso parte all’edizione 2022 in coppia con il finlandese Heliovaara.

Marcel Granollers e Horacio Zeballos (ESP/ARG). È la sesta partecipazione consecutiva per la coppia ispano-argentino, che si presenta a Torino da numero tre della classifica Race. Il duo, che prima di quest’anno non aveva mai conquistato un titolo Slam, è riuscito non solo a interrompere il digiuno vincendo il Roland Garros, ma anche a ripetere l’impresa agli US Open. Granollers e Zeballos, inoltre, hanno trionfato al Masters 1000 di Madrid, a Bucarest e a Basilea, chiudendo la regular season con un bilancio perfetto di 5 finali vinte su 5. Già finalisti insieme nel 2023, per lo spagnolo si tratta della decima presenza complessiva alle Finals, torneo che aveva vinto nel 2012 con il connazionale Marc Lopez. L’argentino, invece, ha partecipato soltanto insieme a Granollers.

Kevin Krawietz e Tim Puetz (GER). Ci sarà anche la coppia tedesca a Torino per difendere il titolo conquistato lo scorso anno. I campioni in carica tornano alle Finals dopo un’altra stagione di alto livello, cominciata con una finale ad Adelaide – persa contro Bolelli e Vavassori – e chiusa con due titoli in bacheca, uno ad Halle (superando la coppia italiana) e l’altro al Masters 1000 di Shanghai. Meno convincente, invece, il rendimento negli Slam, dove la coppia non è riuscita a trovare la giusta continuità. Dopo la semifinale agli Australian Open, infatti, non sono andati oltre il terzo turno al Roland Garros, Wimbledon e US Open. Già quattro finora le partecipazioni di Krawietz alle Nitto ATP Finals, dove in precedenza aveva gareggiato due volte con il connazionale Mies e una con il rumeno Tecau.