Ragazzo di 12 anni investito a Milano, i residenti: “Che fine hanno fatto le nostre firme per il limite a 30 km/h?”

di Local Team per Il Fatto
Lo sfogo: "Qui le auto vanno a cento all'ora, nessuno ci ha mai risposto"
“Abbiamo raccolto tutte le firme affinché in questa via e le limitrofe sia introdotto il limite di 30 chilometri all’ora. Abbiamo inviato le firme al Comune, ma nessuno ci ha mai risposto. Non è accettabile”. Lo spiegano alcune residenti in via Bernardino Verro, a Milano, dove, nel tardo pomeriggio di giovedì un bambino di 11 anni è stato investito da un furgone mentre attraversava la strada. Il bambino è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

