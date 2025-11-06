Milano, ragazzo di 12 anni travolto da un furgone: è gravissimo

Un ragazzino di 12 anni è stato travolto da un furgone bianco giovedì pomeriggio, intorno alle 17.30, mentre si trovava a piedi in via Bernardino Verro a Milano. Secondo quanto comunicato dalla Polizia Locale, il dodicenne era incosciente all’arrivo dei sanitari. L’impatto è stato violentissimo: trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il ragazzino si trova in condizioni gravissime.

Sulla dinamica dell’incidente indaga la polizia locale. Secondo una una prima ricostruzione, il ragazzo è sbucato all’improvviso in via Verro e l’autista del furgone, che viaggiava in direzione di via Antonini, non ha fatto in tempo a frenare. Nell’impatto il dodicenne è stato sbalzato per alcuni metri. Resta ancora da chiarire se il giovanissimo si trovasse sulle strisce pedonali o se abbia attraversato in un tratto in cui non era consentito. L’uomo alla guida del mezzo si è fermato a prestare soccorso dopo lo schianto e sarà sentito nelle prossime ore nel tentativo di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Come da prassi verrà sottoposto al test per verificare se al momento dell’incidente fosse sotto l’effetto di sostanze.

Risale ad appena poco più di 24 ore fa l’ultimo investimento di un pedone a Milano, in via Fratelli Bronzetti, dove ieri mattina è stato travolto e ucciso l’87enne Franco Bertolotti. L’uomo che l’ha investito, un 29enne, è stato fermato oggi in una lavanderia a Segrate, nel Milanese. Anche in quel caso, il mezzo che si è schiantato contro il pedone era un furgoncino bianco. Subito dopo aver centrato l’anziano, l’uomo è ripartito, ha abbandonato il mezzo in via Crema ed è andato a lavorare in un motel poco distante. Per l’87enne non c’è stato nulla da fare.