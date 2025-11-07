Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 11:56

Roma, incappucciati lanciano bomba carta nella stanza del vicepreside e imbrattano la scuola con svastiche

di F. Q.
È accaduto, nel tardo pomeriggio di giovedì, a Roma nell’istituto comprensivo "Santa Beatrice" in via delle Vigne 190, in zona Portuense
Roma, incappucciati lanciano bomba carta nella stanza del vicepreside e imbrattano la scuola con svastiche
Icona dei commenti Commenti

Imbrattano i muri della scuola con svastiche, lanciano una bomba carta nell’ufficio del vicepreside e poi scappano. È quanto accaduto, nel tardo pomeriggio di giovedì, a Roma nell’istituto comprensivo “Santa Beatrice” in via delle Vigne 190, in zona Portuense. La collaboratrice scolastica, in quel momento all’interno dello stabile, ha visto fuggire tre persone incappucciate. È stata proprio lei a lanciare l’allarme: in quel momento erano ancora in corso delle attività in palestra.

“La donna, sentendo il forte boato, si è affacciata riuscendo a notare tre persone incappucciate sghignazzare e allontanarsi”, racconta all’Adnkronos il dirigente scolastico, Donato Testa. Si tratta, spiega, del terzo episodio di vandalismo che interessa la scuola dalla notte di Halloween: “Dalla eradicazione di un citofono, al danneggiamento di alcuni vetri delle scale e di una stanza con un petardo fino a ieri sera, con l’esplosione di un vero e proprio ordigno che ha completamente divelto finestra e serranda dell’ufficio del mio collaboratore”, racconta Testa. “Il tutto corredato da disegni osceni, svastiche e scritte incommentabili sui muri”. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto effettuando i rilievi: “Io dal mio canto – continua il dirigente scolastico – ho provveduto a inviare una circolare e a richiedere al Municipio le telecamere di videosorveglianza, perché è forte la preoccupazione per questa escalation di azioni di ‘guerriglia urbana’ frutto di un fortissimo disagio. La scuola, profondamente ferita, farà la sua parte e continuerà nel suo delicato compito di educare e istruire le generazioni future. Tutti insieme, però, dobbiamo resistere e non abbassare la guardia”, conclude.

Pochi giorni fa, sempre a Roma, un gruppo di giovani incappucciati ha tentato di forzare – al grido “Duce, duce” – la porta d’ingresso del liceo Righi occupato dal 22 ottobre. A fine ottobre casi simili di assalti con simboli fascisti erano stati registrati a Genova. Argomento approdato anche in Parlamento con le opposizioni che hanno chiesto a Giorgia Meloni di riferire in Aula. Questi casi, comunque, riguardavano licei occupati dagli studenti. Il “Santa Beatrice” invece è un istituto comprensivo con classi di primaria e secondaria di primo grado.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione