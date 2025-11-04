Il mondo FQ

Gruppo di giovani tenta di forzare la porta del liceo Righi occupato a Roma: “Fascisti contrari alle lotte degli studenti”

Prima dell'arrivo della polizia il gruppo si è disperso
Un gruppo di giovani con il cappuccio ieri notte ha tentato di forzare la porta d’ingresso del liceo Righi occupato dal 22 ottobre al grido “Duce, duce”. “Dopo Genova, i fascisti riprovano ad attaccare le lotte degli studenti: questi sono i servi del governo, gli stessi che cantavano i cori a Parma, ratti al soldo di Valditara e Meloni, mandiamo tutta la nostra solidarietà al Righi”, scrivono gli studenti di Osa. Prima dell’arrivo della polizia il gruppo si è disperso. Tra le motivazioni dell’occupazione del liceo romano anche la cancellazione di un convegno, che doveva avvenire nella scuola, sulla situazione in Medio Oriente con la presenza di un componente della Global Sumud Flotilla dopo le critiche di un deputato della Lega.

