Due match separano Lorenzo Musetti dalle Atp Finals di Torino (ieri i sorteggi). L’azzurro è reduce dalla vittoria ai quarti ad Atene contro Alexandre Muller e ora dovrà superare Sebastian Korda nel penultimo atto per giocarsi tutto nella finale di sabato. Per giocare a Torino infatti Musetti deve vincere l’Atp 250 di Atene: in questo modo supererebbe Felix Auger-Aliassime, che questa settimana ha deciso di rinunciare a Metz dopo la finale persa a Parigi contro Sinner.

Di fronte c’è però un Korda che su cemento indoor sta facendo vedere buone cose e che nel torneo ha già eliminato Popyrin, Dzumhur e per ultimo Miomir Kecmanovic. Nell’altra semifinale si sfideranno invece Yannick Hanfmann e Novak Djokovic, che deve ancora sciogliere le riserve sulla sua partecipazione o meno alle Atp Finals di Torino.

Musetti-Korda, i precedenti

Quello della semifinale ad Atene sarà il quinto scontro totale tra Lorenzo Musetti e Sebastian Korda. I due si sono affrontati quattro volte in carriera, ma tutte tra il 2021 e il 2022. Il precedente iniziale risale al primo turno a Lione nel 2021 su terra rossa: in quella circostanza vinse Musetti in tre set. Sempre nel 2021 i due si sfidarono alle Next Gen Atp Finals e in questo caso invece vinse Korda in tre mini-set. Gli ultimi due precedenti si sono giocati nel 2022: ancora su terra, ma a Madrid (con vittoria di Musetti) e a Metz, su cemento, dove vinse Korda. Perfetta parità (2-2) nei quattro scontri, ma nelle uniche due sfide su cemento ha sempre vinto lo statunitense.