Atp Atene, quando gioca Musetti in semifinale contro Korda: l’azzurro insegue le Atp Finals | Orario e dove vederlo in tv e streaming

di F. Q.
L'italiano deve vincere il torneo per qualificarsi al torneo tra i migliori otto: il penultimo ostacolo è lo statunitense
Due match separano Lorenzo Musetti dalle Atp Finals di Torino (ieri i sorteggi). L’azzurro è reduce dalla vittoria ai quarti ad Atene contro Alexandre Muller e ora dovrà superare Sebastian Korda nel penultimo atto per giocarsi tutto nella finale di sabato. Per giocare a Torino infatti Musetti deve vincere l’Atp 250 di Atene: in questo modo supererebbe Felix Auger-Aliassime, che questa settimana ha deciso di rinunciare a Metz dopo la finale persa a Parigi contro Sinner.

Di fronte c’è però un Korda che su cemento indoor sta facendo vedere buone cose e che nel torneo ha già eliminato Popyrin, Dzumhur e per ultimo Miomir Kecmanovic. Nell’altra semifinale si sfideranno invece Yannick Hanfmann e Novak Djokovic, che deve ancora sciogliere le riserve sulla sua partecipazione o meno alle Atp Finals di Torino.

Musetti-Korda, i precedenti

Quello della semifinale ad Atene sarà il quinto scontro totale tra Lorenzo Musetti e Sebastian Korda. I due si sono affrontati quattro volte in carriera, ma tutte tra il 2021 e il 2022. Il precedente iniziale risale al primo turno a Lione nel 2021 su terra rossa: in quella circostanza vinse Musetti in tre set. Sempre nel 2021 i due si sfidarono alle Next Gen Atp Finals e in questo caso invece vinse Korda in tre mini-set. Gli ultimi due precedenti si sono giocati nel 2022: ancora su terra, ma a Madrid (con vittoria di Musetti) e a Metz, su cemento, dove vinse Korda. Perfetta parità (2-2) nei quattro scontri, ma nelle uniche due sfide su cemento ha sempre vinto lo statunitense.

Musetti-Korda: orario e dove vederlo in tv

La sfida tra Lorenzo Musetti e Sebastian Korda, valida per le semifinali dell’Atp 250 di Atene si gioca oggi venerdì 7 novembre, non prima delle ore 18:00 italiane sul Center Court. Il match – così come le altre sfide dell’Atp 250 di Atene – è disponibile in diretta tv su Sky, quindi solo per gli abbonati (Sky Sport Tennis e Sky Sport Max i canali di riferimento). Le partite saranno disponibili anche in streaming per gli abbonati alla piattaforma Now TV e ovviamente su Sky Go per gli abbonati al satellitare.

