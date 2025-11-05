È tutto pronto per l’ultimo torneo previsto dal calendario Atp: dal 9 al 16 novembre si svolgeranno le Atp Finals 2025, evento tra i migliori otto dell’anno solare vinto nella passata stagione da Jannik Sinner. L’azzurro vuole riconfermarsi e deve poi sperare in un altro flop di Alcaraz dopo Parigi per chiudere la stagione al numero uno nel ranking Atp. Se lo spagnolo infatti dovesse vincere meno di tre partite (e Sinner vincere il torneo), l’altoatesino rimarrebbe numero uno al mondo.

La prima data cerchiata in rosso sul calendario è giovedì 6 novembre, quando si svolgeranno i sorteggi a Torino che comporranno i due gironi per la prima fase. Intanto Sinner è a Torino da un paio di giorni e nella giornata di oggi – 5 novembre – svolgerà il suo primo allenamento in città dalle 18 alle 19. Anche Alcaraz è arrivato nel capoluogo piemontese, ma con 48 ore di ritardo rispetto all’italiano.

Atp Finals 2025, calendario e regolamento

Il montepremi record del torneo di Torino

Dove vedere in tv la Atp Finals 2025

Il regolamento delle Atp Finals

Le Atp Finals prevedono una prima fase a gironi – il Round Robin – con otto giocatori divisi in gironi da quattro. Le otto teste di serie sono determinate dalla classifica Race 2025 del lunedì seguente all’ultimo torneo nel calendario dell’Atp Tour, quindi i due Atp 250 di Metz e Atene. Tutti gli incontri di singolare si giocano al meglio dei tre set, con tiebreak presente in ogni set, compresa la finale.

La testa di serie numero 1, quindi Carlos Alcaraz, è inserita nel Gruppo A, e la numero 2 – quindi Jannik Sinner – nel Gruppo B. In questo caso quindi Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non possono incontrarsi nella prima fase. Vengono poi estratte, a coppie, le teste di serie numero 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. La prima estratta in ciascuna coppia è inserita nel Gruppo A, l’altra nel gruppo B.

I possibili avversari di Jannik Sinner

Nella prima fase non si potranno incontrare Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che così potrebbero sfidarsi in semifinale (ma uno dei due dovrebbe qualificarsi da secondo in classifica). Chi potrà sfidare quindi Sinner? Nel sorteggio incontrerà uno tra la testa di serie numero 3 e numero 4, quindi uno tra Alexander Zverev e Novak Djokovic (in attesa di capire se ci sarà). Poi uno tra Ben Shelton e Taylor Fritz, infine uno tra Alex De Minaur e chi si qualificherà tra Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti. Questi gli altri sette partecipanti oltre a Sinner:

Carlos Alcaraz

Alexander Zverev

Novak Djokovic

Ben Shelton

Taylor Fritz

Alex De Minaur

Felix Auger-Aliassime/Lorenzo Musetti

Orario e dove vedere i sorteggi in tv e streaming

Il sorteggio delle Atp Finals di Torino 2025 si svolgerà al Grattacielo Intesa Sanpaolo a partire dalle ore 12 di giovedì 6 novembre. Non è prevista una copertura in diretta tv dell’evento. I sorteggi però potranno essere seguiti in diretta testuale su ilfattoquotidiano.it. Un live streaming dell’estrazione è disponibile su nittoatpfinals.com.