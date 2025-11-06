I voti alle notti europee: il gol di Samardzic è una perla (8), ma apre dibattiti regolamentari. È la giornata delle outsider (Pafos e Qarabag), mentre Luis Diaz macchia una settimana perfetta

Il bilancio agrodolce delle squadre italiane – 8 punti su 12 -, i successi di Liverpool e Bayern Monaco nei big match – battuti Real Madrid e a Parigi i campioni in carica del Psg -, il pirotecnico 3-3 di Bruges-Barcellona, la tripletta di Osimhen, la doppietta di Foden, la lite in diretta Juric-Lookman, le accuse di Antonio Conte che ha definito il calcio dell’Eintracht “catenaccio”: la quarta giornata di Champions non è stata banale.

IN

8 SAMARDZIC

Il gol del talento atalantino, al netto della questione regolamentare che farà a lungo discutere – il fallo di mano in area di Ederson che precede l’azione decisiva -, è da urlo: ripartenza fulminante, un paio di uomini saltati in dribbling, sterzata centrale e tiro da oltre 20 metri che infila il pallone all’incrocio. La tripletta di Osimhen, seppur con due rigori, è l’altro fatto rilevante: il nigeriano guida la classifica dei bomber a quota 6 e non si può non pensare al Napoli, frenato dall’Eintracht. Da segnalare, anche la notte da protagonista di Carlos Roberto Forbs Borges (Bruges), 21 anni, portoghese: manda al manicomio la difesa allegra del Barcellona.

7,5 BAYERN

Il 2-1 di Parigi impressiona per autorità e resilienza: gioca la ripresa in dieci dopo l’espulsione di Luis Diaz – splendida doppietta, ma anche il fallaccio su Hakimi – e, seppur in inferiorità numerica, tiene botta. L’avvio di stagione dei bavaresi è da record: 16 successi in altrettante partite. Il boom è valso al tecnico belga Vincent Kompany il prolungamento del contratto fino al 2029.

7 ATALANTA

Vince a Marsiglia con un gol che apre un dibattito sulle questioni regolamentari – il citato fallo di mano di Ederson -, ma domina la squadra francese e tiene la posizione playoff. Peccato i soliti sprechi in attacco, rigore sbagliato da De Ketelaere compreso.

7 OUTSIDERS

L’1-0 del Pafos sul Villarreal e il 2-2 del Qarabag con i campioni del mondo del Chelsea ribadiscono che il calcio è davvero uno sport senza frontiere: ciprioti e azeri sono in zona playoff. Auguri.