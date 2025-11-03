“La Champions è un mondo a parte, il Qarabag ha 6 punti. Non scordiamoci che sono squadre che partecipano a campionati dove non c’è un grande impegno come in Italia, Spagna, Germania o Inghilterra”. Così Antonio Conte alla vigilia della sfida del suo Napoli contro l’Eintracht, valida per la quarta giornata del fase a girone unico della Champions League 2025/26.

L’allenatore partenopeo si è soffermato sul calendario: “C’è più pressione, ci sono più infortuni, c’è meno possibilità di gestire le rotazioni”, ha spiegato Conte parlando delle differenze tra le top leghe europee e i campionati minori. “Per noi è una partita importante, ma sono sereno perché so di avere una squadra forte a livello mentale, come dimostrato sabato”, ha concluso Conte rispondendo alla domanda su un possibile scatto decisivo in Champions League.

Conte si è poi visibilmente innervosito, rispondendo a chi gli chiedeva se si aspettava qualcosa in più: “Lo dico da inizio anno che sarà una stagione complicata. Tutti devono sapere che troveranno un ambiente unito. Napoli che lotta per le prime posizioni dà fastidio, lo capisco. L’ambiente è sempre compatto coi calciatori perché stanno dando tutto. Noi siamo lì e questo fa paura”.

E sui gol in più degli attaccanti che non sono arrivati: “Intanto qualcuno deve aver segnato, perché siamo primi in classifica. Cercate sempre il bicchiere mezzo vuoto, noi abbiamo delle difficoltà sia per l’inserimento dei nuovi sia per gli infortunati”. Poi l’allenatore partenopeo ha alzato i toni in conferenza stampa: “Da inizio anno sento sempre critiche, poi guardo la classifica e siamo primi. Abbiamo sopperito a tante assenze. Ve le fate queste domande? Serve vincere, Anguissa quanti gol ha fatto in più? Tre? Quei gol mettili agli attaccanti. Facciamo analisi serie”.