Il nigeriano - a cui sei minuti prima era stato annullato un gol - non ha gradito il cambio: già in estate c'erano state tensioni tra le parti. Il mister poi smorza: "Cose che succedono"

L’Atalanta vince 0-1 a Marsiglia in Champions League, ma a prendersi la scena è stato il litigio tra Lookman e Juric al 75esimo, dopo la sostituzione del nigeriano. Una partita che sembrava stregata per l’Atalanta, che ha prima fallito un calcio di rigore con Charles De Ketelaere, poi ha visto annullarsi un gol proprio di Lookman per un fuorigioco precedente di Krstovic e infine ha trovato il gol vittoria con De Ketelaere al 90esimo, tra le polemiche di De Zerbi, che ha chiesto un fallo di mano precedente di Ederson in area di rigore.

Ma proprio alcuni minuti dopo il gol annullato ad Ademola Lookman, le telecamere hanno ripreso un’accesa discussione tra il nigeriano e l’allenatore croato al momento della sostituzione. Lookman – fino a quel momento tra i migliori in campo – non ha gradito il cambio ed è uscito con espressione contrariata. Ma mentre si dirigeva in panchina, Juric ha notato la reazione e lo ha afferrato per il braccio, portandolo verso di sé e arrivando quasi allo scontro. I due stavano per arrivare testa a testa, ma l’intervento di Marten De Roon e di alcuni collaboratori ha evitato che la situazione degenerasse.

Le parole di Ivan Juric

“Sono le solite cose che commettiamo più o meno ogni domenica, i giocatori non accettano ben volentieri di uscire e ci sono reazioni scomposte, finisce la e si risolve negli spogliatoi”. Così Ivan Juric nel post gara in merito al litigio con Lookman. L’allenatore bergamasco ha minimizzato l’accaduto ai microfoni di Sky Sport, spiegando: “Conosciamo tutti questa situazioni, sono cose che succedono poi a caldo si esagera un po’ ma quello che conta è l’Atalanta. Per il bene della squadra bisogna comportarsi bene, poi per me passa tutto”.

Il rapporto tra Ademola Lookman e l’Atalanta comunque soprattutto negli ultimi mesi non è stato dei più sereni. Già nel corso dell’estate il nigeriano si era opposto alla mancata cessione all’Inter, rifiutandosi di presentarsi in ritiro e non giocando. Poi a fine mercato le due parti hanno provato a trovare un punto d’incontro temporaneo per evitare soluzioni drastiche, ma anche visto il litigio durante la sfida contro il Marsiglia, è un rapporto che sembra ormai al capolinea. Da capire se adesso la società prenderà dei provvedimenti nei confronti di entrambi.