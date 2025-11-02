Jannik Sinner batte Felix Auger-Aliassime in finale al Masters 1000 di Parigi e torna numero uno al mondo. 6-4, 7-6 i parziali in quasi due ore di partita per l’altoatesino, che ha giocato un match quasi perfetto al servizio, concedendo davvero pochissimo al suo avversario. “È stata una partita difficile, lui serviva davvero bene e non ho avuto tante chance. Ho cercato di sfruttare al meglio i mini break al tie-break. Sono estremamente soddisfatto“, ha spiegato Sinner nel post gara. “Gli ultimi due mesi sono stati pazzeschi, non mi importa cosa succederà alle Finals”. Per Sinner è il 23esimo titolo in carriera, il quinto in un anno in cui è rimasto fermo per tre mesi per il caso Clostebol.

Una vittoria fondamentale per Sinner, che dopo l’infortunio a Shanghai non ha ancora perso tra Vienna e Parigi. Trionfo a Parigi che consente inoltre a Musetti di continuare a sperare in ottica Atp Finals. Adesso il carrarino dovrà vincere ad Atene e sperare che Auger-Aliassime non faccia lo stesso a Metz. Sinner rimarrà soltanto una settimana in testa al ranking Atp, visto che prima dell’inizio delle Atp Finals tornerà virtualmente secondo, visto che gli verranno sottratti i 1500 punti della vittoria del 2024.

Sinner-Auger Aliassime a Parigi: risultato e commento

Secondo set

JANNIK SINNER TRIONFA AL MASTERS 1000 DI PARIGI! L’altoatesino torna numero uno al mondo: battuto Felix Auger-Aliassime con i parziali di 6-4, 7-6.

TIE-BREAK: 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2 (mini-break Sinner), 2-4, 2-5, 3-5, 4-5, 4-6, 4-7.

6-6 – Reazione da campione di Sinner, che non trema e tiene il turno di battuta a zero con quattro punti di qualità. Il secondo set si deciderà al tie break.

5-6 – Ancora gran turno di servizio per Felix Auger-Aliassime, che tiene a zero e va 5-6. Sinner servirà per la seconda volta per rimanere nel set.

5-5 – Sinner commette un doppio fallo sul 40-30, va 40-40 ma poi reagisce e con due ottime prime va sul 5-5.

4-5 – Sinner prova ad alzare il livello nel nono game, ma Auger-Aliassime serve bene e sale 5-4. Adesso l’azzurro serve per rimanere nel set.

4-4 – Game di battuta che va via rapido: Sinner tiene a zero e va 4-4.

3-4 – Brivido per Felix Auger-Aliassime, che va 15-40, annulla le due palle consecutive con un’ottima prima al corpo sul 30-40, poi commette doppio fallo sulla parità, ma viene fuori alla grande con due ace e una buona prima ancora al corpo. Sinner spreca tre palle break.

3-3 – Ancora qualche difficoltà per Sinner al servizio, ma l’altoatesino sul 30-30 fa due punti consecutivi e sale sul 3-3.

2-3 – Ancora grande coraggio e solidità al servizio per Auger-Aliassime, che vince il game e poi mostra il pugno.

2-2 – Nessun problema anche per Sinner, che torna a servire bene e tiene il servizio a zero.

1-2 – Il canadese adesso sta alzando il livello: buon game alla battuta tenuto a zero, poi prova a caricarsi con un urlo. Nessun break in questo secondo set.

1-1 – Per la prima volta Felix Auger-Aliassime approccia con coraggio un game in risposta, ma non basta: Sinner mette in campo tre buone prime palle e tiene il servizio a 30.

0-1 – Auger-Aliassime soffre, ma vince il primo game del secondo set annullando due palle break non consecutive, di cui una con una gran prima palla.

Primo set

6-4 – Sinner vince il primo set! L’azzurro conquista il primo parziale non rischiando mai al servizio. 6-4 in 44 minuti.

5-4 – Rimane attaccato al set il canadese, che tiene il turno di battuta nonostante sul 30-30 Sinner sia arrivato a due punti dal set. Poi due errori in lunghezza dell’altoatesino.

5-3 – Non si gioca nei turni di battuta di Sinner: l’azzurro ha fin qui perso soltanto due punti al servizio. Da segnalare nel game una bellissima palla corta sul 30-0.

4-3 – Questa volta Auger-Aliassime vince a 0 il proprio game di battuta: due ace ad aprire il gioco, altra buona prima e poi una risposta lunga di Sinner sul 40-0.

4-2 – Devastante Jannik Sinner, che dopo un primo punto spettacolare fa correre da un lato all’altro Auger-Aliassime sul 30-15. Poi un’ottima prima che vale il 4-2.

3-2 – Auger-Aliassime tiene il turno di servizio ancora a 30. Da segnalare un pallonetto super di Sinner sul 15-0. Poi due buone prime e un errore di Sinner consentono al canadese di rimanere attaccato al set.

3-1 – Nessun problema invece al servizio per Sinner: due prime pesanti, un rovescio incrociato strettissimo imprendibile e un errore di Auger-Aliassime: il game scivola veloce, l’azzurro tiene ancora la battuta a 0.

2-1 – Questa volta Auger-Aliassime mantiene il turno di battuta: Sinner va 15-30, ma due buone prime e un errore dell’altoatesino consentono al canadese di vincere il primo game della sua partita.

2-0 – Primo turno di servizio agevole per l’altoatesino, ma inizio da incubo con il diritto per Auger-Aliassime, che ha già commesso quattro gratuiti.

1-0 – Early break dell’azzurro, che va sotto 30-15, ma poi vince tre punti consecutivi – complici anche due errori con il diritto da dimenticare per Auger-Aliassime – e sale subito 1-0 con break.

15:04 – Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime entrano in campo

I precedenti

15:00 – Quinto scontro tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime. Nonostante il divario tecnico e di classifica tra i due sia evidente, i precedenti sono in perfetta parità: due vittorie per Sinner, due per Auger-Aliassime. Le due del canadese sono arrivate nei primi due incontri, entrambi nel 2022. Prima a Madrid, su terra battuta (6-1, 6-2), nel 2022. Poi a Cincinnati (2-6, 7-6, 6-1) nella stessa stagione. Nel 2025 invece Sinner e Auger-Aliassime si sono affrontati su cemento e in entrambi casi è arrivata una vittoria di netta per l’altoatesino: 6-0, 6-2 a Cincinnati, 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 agli Us Open.

14:50 – In caso di vittoria, Jannik Sinner supererebbe Carlos Alcaraz nel ranking Atp. L’azzurro tornerebbe primo solo per una settimana, perché all’inizio delle Atp Finals tornerebbe virtualmente secondo. Per chiudere il 2025 da primo, Sinner dovrebbe vincere il torneo e sperare che Alcaraz vinca massimo due partite.