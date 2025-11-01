Le modalità dell'evasione sono state rese note da Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del sindacato Sappe e Francesco Campobasso, segretario nazionale dello stesso sindacato di polizia penitenziaria.

Mentre Elia Del Grande – auto della strage dei fornai – viene ricercato in tutta Italia per essere evaso, emerge che il fuggiasco -49 anni, era destinatario di una misura di sicurezza poiché ritenuto socialmente pericoloso – è “riuscito a calarsi dal muro di cinta con una rudimentale fune, ricavata dall’unione di diversi fili elettrici”. Le modalità dell’evasione sono state rese note da Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del sindacato Sappe e Francesco Campobasso, segretario nazionale dello stesso sindacato di polizia penitenziaria.

Una dinamica, quella che ha permesso all’uomo, condannato a trent’anni per il massacro della famiglia avvenuto nel 1998 a Cadrezzate in provincia di Varese (pena già espiata), di allontanarsi dalla casa di reclusione di Castelfranco Emilia, a Modena, che per il Sappe dimostra “la scarsa sicurezza della struttura, dove convivono 45 internati e 40 detenuti. Un’ingiustificata e ingiustificabile promiscuità – denuncia ancora il sindacato -, trattandosi di soggetti con caratteristiche completamente diverse che richiedono anche una gestione altrettanto diversa. Tale promiscuità non consente di garantire la sicurezza richiesta, anche alla luce delle carenze di personale presenti nell’istituto. La forza operativa dovrebbe essere di oltre 100 unità, invece è di 62″. Durante e Campobasso ricordano inoltre come Del Grande fosse “ristretto per scontare una misura di sicurezza, in quanto ritenuto soggetto pericoloso”.

FOTO DI ARCHIVIO