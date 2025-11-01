Durante uno dei tentativi di superare il cordone di polizia e raggiungere il corteo di Blocco Studentesco, a poche centinaia di metri, un gruppo ha nuovamente provato a forzare lo sbarramento ma stavolta, oltre gli idranti- come avvenuto in precedenza - è partita la carica degli agenti antisommossa.

Scontri tra polizia e manifestanti del corteo antifascista a Cagliari tra via Lanusei e via Sonnino, in pieno centro cittadino. Durante uno dei tentativi di superare il cordone di polizia e raggiungere il corteo di Blocco Studentesco (emanazione studentesca di Casapound), a poche centinaia di metri, un gruppo ha nuovamente provato a forzare lo sbarramento ma stavolta, oltre gli idranti- come avvenuto in precedenza – è partita la carica degli agenti antisommossa. Durante queste fasi concitate tre manifestanti sono stati fermati e trasferiti nelle camionette. Un’altra persona che invece stava filmando il presidio di Blocco Studentesco è stata identificata dopo alcuni momenti di tensione.

Il presidio antifascista era stato messo in piedi con un veloce passaparola dopo che si era sparsa la notizia dell’arrivo, da tutto il sud Italia e dalla Sicilia, degli attivisti della destra estrema di Casapound. Il sit-in da piazza Garibaldi, nel centro della città, si era mosso verso le forze dell’ordine in tenuta antisommossa che all’inizio per fermare i manifestanti hanno usato gli idranti.

Sono volate bottiglie e qualche fumogeno, ma non c’era stata nessuna carica da parte della polizia che era riuscita a disperdere i manifestanti che puntavano agli attivisti di Casapound. Circa un centinaio di attivisti di estrema destra erano radunati con uno striscione “casa mia non è casa tua”, riprendendo le parole, modificate, nota canzone di Ghali presentata al Festival di Sanremo 2024.