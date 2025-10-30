Per tutti i mercoledì del mese di novembre le lezioni si svolgeranno all'interno dell'istituto "Maria Ausiliatrice". L'obiettivo è offrire alle partecipanti strumenti pratici di autodifesa, promuovendo consapevolezza corporea, autostima e capacità di gestione delle situazioni critiche

Non solo strumenti pratici di autodifesa, anche consapevolezza corporea, autostima e capacità di gestione delle situazioni critiche. Sono questi gli obiettivi del corso di difesa personale organizzato dalle suore dell’istituto “Maria Ausiliatrice” di Bibbiano (Reggio Emilia). L’iniziativa, con il patrocinio del Comune, è nata in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre.

Per tutto il mese, ogni mercoledì le lezioni, riservate a donne e ragazze, saranno tenute all’interno dell’istituto. Come riferisce la direttrice, suor Paola Della Ciana: “Ci occupiamo di scuola, ma non solo. Il nostro intervento educativo può essere anche in altri ambiti. Tutti gli anni promuoviamo una collaborazione di formazione e riflessione per i nostri studenti più grandi, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne – ha poi aggiunto -. Quest’anno, sempre in rete con il territorio, si è pensato di promuovere questa attività, nell’ambito del percorso che facciamo di prevenzione e di sensibilizzazione”.

L’idea delle religiose bibbianesi è quella di offrire a ragazze e signore un contributo pratico per fare fronte, anche dal punto di vista fisico, a possibili aggressioni e non solo un contributo simbolico e morale, per quanto importante, alla ricorrenza del 25 novembre.

“Abbiamo sempre uno sguardo rivolto al sociale e ai più fragili – spiegano al Resto del Carlino le suore salesiane che dirigono l’istituto – per questo abbiamo voluto dare un segno di sensibilità al femminile per iniziare un percorso che eventualmente in futuro si potrà ampliare”. Il corso, guidato da istruttori esperti, propone tecniche di autodifesa insieme a un percorso di consapevolezza corporea, autostima e gestione delle situazioni critiche.

In particolare, “desideriamo educare alla fiducia in sé e alla sicurezza anche attraverso il movimento e la relazione, che sono forme di prevenzione e di crescita”, aggiungono dall’istituto di Bibbiano dove le lezioni sono in calendario tutti i mercoledì di novembre.

