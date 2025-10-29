Dettwiller resta in terapia intensiva: “Condizioni stabili e non più critiche”. Ha subito una serie di interventi dopo i multipli arresti cardiaci

Il pilota di Moto3 protagonista del terribile incidente in Malesia si era procurato diversi traumi in testa (ma senza ematomi cerebrali), addome e torace, la rottura della milza e la frattura di tibia e perone

Noah Dettwiler, pilota di Moto3 protagonista del bruttissimo incidente prima della gara in Malesia, non è più in pericolo di vita. Per la prima volta dallo scontro con José Antonio Rueda, il pilota svizzero è stato dichiarato in condizioni non più critiche. Sospiro di sollievo quindi per la famiglia e per tutti gli appassionati, visto che le notizie nelle 24 ore successive all’incidente non lasciavano presagire nulla di buono. A comunicarlo è stato il team Cip, squadra per la quale Dettwiler è sotto contratto: “Secondo i dottori, le condizioni di Noah sono ora stabili e non più critiche. Continuerà ad essere monitorato attentamente nel reparto di terapia intensiva. Grazie per il vostro continuo supporto”.

Il pilota svizzero durante il sighting lap era stato tamponato ad alta velocità dallo spagnolo José Antonio Rueda, neo campione del mondo in Moto3. Dettwiler era stato sbalzato a terra con violenza. La gara era partita solo due ore dopo, accorciata da 15 a 10 giri, mentre entrambi i piloti sono stati immediatamente soccorsi, stabilizzati e trasportati con l’elicottero all’ospedale di Kuala Lumpur. Ad avere la peggio era stato proprio Dettwiler. L’incidente era stato causato dal rallentamento improvviso dello svizzero nel corso del giro di allineamento, a causa di un problema tecnico, con Rueda che non ha potuto evitare lo scontro tra le curve 3 e 4.

Dettwiler si era procurato diversi traumi in testa (ma senza ematomi cerebrali), addome e torace, la rottura della milza e la frattura di tibia e perone. Inoltre, come spiegato dal papà a Blick, il giovane aveva avuto anche diversi arresti cardiaci, con i medici che hanno lottato per salvarlo. Successivamente ha subito anche una serie di interventi multipli abbastanza urgenti.

“Rueda migliora, trasferito per monitorare le contusioni ai polmoni”

Contestualmente all’aggiornamento sulle condizioni di Dettwiler, ne è arrivato uno che riguarda anche José Antonio Rueda, pilota spagnolo campione del mondo in Moto3. “Dopo aver ripetuto tutti i test eseguiti domenica scorsa, possiamo confermare che le condizioni del pilota spagnolo continuano a migliorare. Vogliamo cogliere l’occasione di questa notizia positiva per augurare a José Antonio un buon compleanno. Speriamo di poterlo festeggiare presto”.

Rueda è stato trasferito in un ospedale privato per proseguire il proprio percorso di recupero, ma anche per “monitorare più da vicino le contusioni ai polmoni, che stanno guarendo bene. Di conseguenza, i medici ritengono possibile il suo rientro in Spagna domani, per sottoporsi a un intervento alla mano destra a Barcellona nei prossimi giorni. D’altra parte, tutto il team Red Bull Ktm Ajo desidera inviare tutta la sua forza a Noah Dettwiler, così come alla sua famiglia e ai suoi amici, durante il suo processo di guarigione. Speriamo di vederti presto”.