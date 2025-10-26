Lo scontro è avvenuto a causa di un rallentamento improvviso dello svizzero nel corso del sighting lap, forse per un problema tecnico: il campione del mondo spagnolo, che sopraggiungeva, non ha potuto evitarlo e lo ha tamponato ad altissima velocità

Paura e apprensione in Moto3, dove prima della gara in Malesia – durante il giro di allineamento – c’è stato un incidente tra il campione del mondo José Antonio Rueda e Noah Dettwiler. Il pilota spagnolo ha tamponato ad alta velocità lo svizzero Dettwiler, che è stato sbalzato a terra con violenza. Inevitabile la bandiera rossa. Entrambi i piloti sono stati soccorsi, stabilizzati e trasportati con l’elicottero all’ospedale di Kuala Lumpur.

L’incidente è stato causato dal rallentamento improvviso di Dettwiler nel corso del sighting lap, forse per un problema tecnico. Rueda non ha potuto evitare lo scontro tra le curve 3 e 4. La gara è stata posticipata di due ore (alle 6:45) e accorciata da 15 a 10 giri, ma da subito c’è stata molta preoccupazione nel box e tra i piloti in gara.

Per quanto riguarda Rueda, il team ha successivamente comunicato che è sveglio e vigile e ha confermato che si è procurato una frattura alla mano, ma senza altre conseguenze gravi. Attesa per comunicazioni ufficiali per quanto riguarda invece Dettwiller, anche se secondo la tv tedesca Servus Tv il pilota non è in pericolo di vita.

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Blick, che dice di aver avuto comunicazioni dal padre di Dettwiler, i soccorritori “hanno lottato per la sua vita“. I genitori sono già in viaggio verso la Malesia. Sempre secondo il giornale tedesco, Dettwiler ha avuto diversi arresti cardiaci e ha perso molto sangue, con conseguenze anche alla milza e i polmoni. Il pilota svizzero ha anche una frattura alla gamba. Adesso il ventenne è in condizioni stabili in ospedale.

La nota del team Cip Green power

“Questa mattina, durante il giro di ricognizione a Sepang, il nostro pilota Noah Dettwiler è stato coinvolto in un grave incidente. È stato trasportato in ospedale a Kuala Lumpur, dove dovrà sottoporsi a diversi interventi chirurgici. È in buone mani e vi chiediamo gentilmente di rispettare la sua privacy. Al momento non condivideremo ulteriori dettagli”, così il Cip Green Power, team per il quale corre Noah Dettwiler, sulle condizioni del pilota.

Le parole di Bagnaia

Anche Francesco Bagnaia ha commentato l’accaduto: “Un pensiero va a Rueda e Dettwiler che sicuramente non se la stanno passando bene. Sono uscite notizie ufficiali su Rueda che è tutto a posto, a parte un polso e qualche contusione. Di Dettwiler non si hanno comunicazioni ufficiali, si spera solo il meglio possibile”, ha dichiarato il pilota italiano, che non ha terminato la gara di MotoGp a causa di una foratura.

“C’è da dire che è stato uno spavento grosso. Soprattutto pensare che dei ragazzini della Moto3 devono partire per una gara Sprint di 10 giri, dopo aver visto un incidente del genere, non è la migliore delle situazioni secondo me”, ha concluso Bagnaia. Per la cronaca la gara di Moto3 è stata vinta dal giapponese Furusato, che ha preceduto Piqueras e Adrian Fernandez. Ma tutti i pensieri dei piloti – da subito – sono finiti all’ospedale di Kuala Lumpur per Rueda e Dettwiler.