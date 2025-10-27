Lo svizzero si è scontrato nel giro di allineamento con José Antonio Rueda: danni a milza e polmoni. I colleghi della MotoGp: "La comunicazione non è stata trasparente. Abbiamo avuto poche informazioni"

“Dopo diversi interventi chirurgici in poche ore, le sue condizioni sono adesso stabili”, spiega il quotidiano tedesco Blick. Ma nessuno ancora afferma che Noah Dettwiler sia fuori pericolo. Il pilota di Moto3 – protagonista di un grave incidente nel sighting lap (quindi prima che iniziasse la gara) con José Antonio Rueda – è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Kuala Lumpur in condizioni gravissime. Già ieri ci si era resi conto dell’entità dell’incidente e gli aggiornamenti che arrivano non sono confortanti.

Il pilota è ancora in pericolo di vita dopo l’incidente che gli ha causato una grossa perdita di sangue, arresti cardiaci multipli, danni ai polmoni e alla milza e una frattura alla gamba. Il 20enne svizzero ha ricevuto una serie di interventi urgenti già ieri – domenica 26 ottobre – e si attendono adesso notizie sul suo stato di salute. Poche ore dopo l’incidente il team aveva diffuso una nota ufficiale: “Questa mattina, durante il giro di ricognizione a Sepang, il nostro pilota Noah Dettwiler è stato coinvolto in un grave incidente. È stato trasportato in ospedale a Kuala Lumpur, dove dovrà sottoporsi a diversi interventi chirurgici. È in buone mani e vi chiediamo gentilmente di rispettare la sua privacy. Al momento non condivideremo ulteriori dettagli”.

Per quanto riguarda Rueda, il team ha successivamente comunicato che si è procurato una frattura alla mano, ma senza altre conseguenze gravi. Il pilota spagnolo durante il sighting lap ha tamponato ad alta velocità lo svizzero Dettwiler, che è stato sbalzato a terra con violenza. Inevitabile la bandiera rossa. La gara è partita solo due ore dopo, accorciata da 15 a 10 giri. Entrambi i piloti sono stati immediatamente soccorsi, stabilizzati e trasportati con l’elicottero all’ospedale di Kuala Lumpur. Ad avere la peggio è stato proprio Dettwiler.

L’incidente è stato causato dal rallentamento improvviso dello svizzero nel corso del giro di allineamento, a causa di un problema tecnico. Rueda non ha potuto evitare lo scontro tra le curve 3 e 4. Da subito c’è stata molta preoccupazione nel box e tra i piloti in gara.

Le lamentele dei piloti

Non c’è stata chiarezza da subito sulle condizioni dei due piloti: mancanza di informazioni che ha tenuto in apprensione l’intero paddock e della quale si sono lamentati tanti protagonisti, soprattutto della classe regina. Già nel post gara Francesco Bagnaia aveva dichiarato: “Un pensiero va a Rueda e Dettwiler che sicuramente non se la stanno passando bene. Sono uscite notizie ufficiali su Rueda che è tutto a posto, a parte un polso e qualche contusione. Di Dettwiler non si hanno comunicazioni ufficiali, si spera solo il meglio possibile”, ha dichiarato il pilota italiano, che non ha terminato la gara di MotoGp a causa di una foratura.

“C’è da dire che è stato uno spavento grosso. Soprattutto pensare che dei ragazzini della Moto3 devono partire per una gara Sprint di 10 giri, dopo aver visto un incidente del genere, non è la migliore delle situazioni secondo me”, ha spiegato Bagnaia, che non era così completamente d’accordo con la scelta di far correre la gara di Moto3. Polemico anche Marco Bezzecchi, che sempre dopo la gara di MotoGp ha dichiarato: “Sicuramente non è stata una gran giornata, a partire da stamattina. Sono contento che siano stabili, auguro loro il meglio. Non è stato comunque il massimo iniziare il GP così, senza sapere nulla e vedere due elicotteri partire. Penso sia il nostro diritto rimanere aggiornati, siamo piloti e dobbiamo lottare per la prestazione, ma sarebbe bene farlo con la mente sgombra“.