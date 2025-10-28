Il commando è entrato in azione lungo la Bologna-Taranto, con i kalashnikov in pugno. Le guardie giurate hanno salvato il carico. Un bandito cerignolano è ricoverato

I chiodi a tre punte sull’asfalto, un’autocisterna a sbarrare la strada e alcune auto date alle fiamme. Lungo l’autostrada, all’ora di punta di rientro dei trasfertisti. In azione, banditi pugliesi, uno dei quali di Cerignola, la “scuola” di questo tipo di crimine. È andato male, questa volta, l’assalto a due portavalori tentato lungo la A14 alle 18 di lunedì nel tratto tra Loreto-Porto Recanati e Civitanova Marche, poi rimasto chiuso per diverse ore: i vigilantes hanno risposto al fuoco, affrontando i banditi armati di kalashnikov, e uno di loro è rimasto ferito a una gamba; altri due sono stati arrestati alcune ore dopo a Potenza Picena, in provincia di Macerata.

Il commando è entrato in azione con il consueto metodo dei cerignolani, che agiscono in tutta Italia: i banditi hanno gettato chiodi a tre punti sulla carreggiata autostradale e incendiato cinque auto, per fermare due blindati che procedevano in direzione Pescara, quindi hanno sparato alle gomme di un’autocisterna, che si è fermata di traverso sulle carreggiate della Bologna-Taranto, e sul furgone con armi semiautomatiche. Con l’esplosivo, hanno tentato di asportare il denaro dai furgoni senza però poi riuscire a portarlo via, e poi sono scappati a bordo di un furgone.

Nel corso delle successive ricerche, due rapinatori sono stati intercettati dai carabinieri, un altro è stato trovato ferito dai colpi esplosi dalle guardie giurate per difendersi ed è stato ricoverato all’ospedale Torrette ad Ancona. Altri banditi sarebbero in fuga. Nessuno tra le guardie giurate e gli automobilisti in transito è rimasto ferito. Ad avere la peggio è stato quindi uno dei banditi, un 56enne di Cerignola, Savino Costantino, già noto alle forze dell’ordine.