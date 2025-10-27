A scagliarsi contro la trasmissione è stato Balazs Orban, consigliere politico del premier Viktor Orban, che proprio oggi era a Roma per fare visita a Papa Leone XIV e a Giorgia Meloni

Non bastavano le minacce, le bombe esplose sott le auto di Sigfrido Ranucci e le querele dei politici finiti nelle sua inchieste. Ora ad attaccare Report c’è anche l’Ungheria. Il governo di Budapest ha criticato il servizio andato in onda nella trasmissione di Rai 3 sul sovranismo definendolo “un grave errore”. A scagliarsi contro il programma su X è stato Balazs Orban, consigliere politico del premier Viktor Orban, che proprio oggi era a Roma per fare visita a Papa Leone XIV e a Giorgia Meloni, con la quale il leader ungherese condivide posizioni simili su immigrazione, famiglia tradizionale e un atteggiamento critico verso alcune politiche dell’Unione.

“Il programma Report ha presentato i network internazionali conservatrici e sovranisti in un servizio il cui titolo stesso rivela il pregiudizio degli autori: L’offensiva sovranista contro l’Europa: l’asse Meloni-Trump”, ha scritto il consigliere, ricordando come il servizio tirasse in ballo i think tank conservatori, l’ungherese Mcc Budapest e il polacco Ordo Iuris, autori del rapporto ‘The Great Reset‘ in cui si ridisegnano gli equilibri istituzionali dell’Ue in chiave sovranista.

“Il programma ha presentato il documento come un tentativo di minare l’integrazione dell’Ue, anche se in realtà si tratta di un documento politico completo che esamina le questioni chiave del futuro dell’Unione, in particolare come ripristinare l’equilibrio tra sovranità nazionale e centralizzazione istituzionale nell’Ue”, ha proseguito il consigliere di Orban, sottolineando il “ruolo costruttivo” di Budapest e dell’Mcc nel “plasmare il dibattito sul futuro dell’Europa”. ‘Vogliamo – ha concluso Orban – che l’Ue abbia un futuro, che esista non solo alla fine di questo secolo, ma anche oltre. Tuttavia, ciò richiederà un cambiamento radicale di rotta, perché la direzione attuale sta portando dritta alla disintegrazione. Servizi come questo – ha concluso Orban, riferendosi all’inchiesta di Report – lo rendono più chiaro che mai”.

Tutto questo nel giorno in cui il premier ungherese ha messo per l’ennesima volta nel mirino le istituzioni comunitarie: “L’Unione europea non conta nulla – ha Orban a margine della sua visita a Roma – . Donald Trump sbaglia su Putin, andrò da lui per fargli togliere le sanzioni alla Russia“, ha aggiunto riferendosi alle sanzioni sul petrolio russo annunciate da Washington la scorsa settimana. “Abbiamo appaltato agli americani e ai russi la possibilità di risolvere la guerra – ha proseguito – . Purtroppo, non abbiamo un ruolo. L’Europa è totalmente fuori dai giochi“.