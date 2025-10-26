Nei giorni scorsi il giornalista aveva attaccato per due volte il numero due al mondo, contestandogli di parlare tedesco, di avere la residenza a Monte Carlo e non aver incontrato Mattarella

“Ma sì, forza Sinner. Soltanto che dovrebbe giocare la Coppa Davis”. Altra puntata della telenovela Vespa-Sinner. Il giornalista nei giorni scorsi aveva attaccato Jannik Sinner per due volte su X dopo la rinuncia alla Coppa Davis. Prima scrivendo “Perché un italiano dovrebbe tifare per Sinner? Parla tedesco, risiede a Montecarlo e non gioca con la nazionale”, poi aggiungendo: “Dimenticavo, la rinuncia alle Olimpiadi e soprattutto il rifiuto di incontrare il capo dello Stato”.

Adesso – stuzzicato da Le Iene nella puntata che andrà in onda questa sera – Bruno Vespa ha spiegato: “Per carità io tifo per lui anche mio malgrado certe volte, perché insomma, fa un bellissimo tennis, ma deve fare la Coppa Davis, questa non gliela perdono! Anche perché poi andrà a fare un’altra amichevole”, in riferimento alla sfida d’esibizione che l’altoatesino giocherà a gennaio contro Carlos Alcaraz a Seul, che però dura un giorno ed è a inizio anno.

“Loro fanno tutti i tornei, fanno benissimo, guadagnano quello che vogliono, ma uno che non fa la Coppa Davis per prendersi una settimana in più di vacanza non lo perdonerò mai”, ha sottolineato il giornalista. E quando gli si viene fatto notare che Sinner ha contribuito in maniera determinante alla conquista delle ultime due, risponde così: “Eh, ho capito, poteva farci vincere anche la terza!”.

Nella top ten Atp soltanto in tre hanno giocato più partite di Sinner in Coppa Davis e sono tutti molto più anziani: parliamo di Novak Djokovic, Alexander Zverev e Taylor Fritz. “Non discuto, io ci avrei tenuto, e non sono il solo. Io sono un vecchio nazionalista, io ci tengo alla bandiera, a queste cose qua, all’inno nazionale, sono di un altro secolo! Comunque, forza Sinner! Io auguro il bene a tutti, figuriamoci se non lo auguro a lui!”, ha concluso Vespa. Poi un momento di ironia, con la iena Stefano Corti che ha offerto a Vespa una carotina “che fa bene alla salute e allo sport italiano”, e il conduttore, tra le risate, l’ha addentata.

Inoltre durante il torneo di Vienna, Corti ha avvicinato Jannik Sinner all’ingresso dell’albergo per chiedergli un autografo “per un amico che non è potuto venire”. Il giornalista de Le Iene ha chiesto una dedica “a Bruno, con affetto… Bruno Vespa”, per poi aggiungere: “Ti vogliamo bene, il sentimento degli italiani non è quello delle polemiche”. Sinner ha firmato la bandiera, scrivendo: “A Bruno, con affetto!”.